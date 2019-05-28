樊路远发内部信：阿里大文娱取得阶段性成果

新浪科技讯5月28日下午消息，5月27日，阿里巴巴集团合伙人、阿里大文娱轮值总裁兼优酷总裁樊路远在给大文娱全体员工的内部信中透露，优酷日活跃用户数于上周创下新高，是去年俄罗斯世界杯以来的最高纪录，这意味着阿里大文娱自2018年底开始启动的“全面打通”取得了阶段性成果。

“大协同的价值在最近热播的《我们都要好好的》《这就是街舞2》等爆款剧综中得到了充分体现，尤其是《街舞2》，我们不仅创造了2019年第一个全行业爆款，也创造了一项新的行业纪录：把一档综艺节目第二季做到口碑、流量都全面超越第一季。”樊路远在内部信中表示。

樊路远认为，《这就是街舞2》等头部项目取得的成绩，得益于阿里大文娱内部优酷、阿里影业、大麦、UC等业务全面打通带来的协同效应。今年年初，阿里大文娱启动宣发、产品技术及内容三个维度的打通工作，其中全面覆盖阿里文娱+电商业务的“大宣发”体系已经率先完成打通，预计日曝光峰值26亿人次。同时，阿里妈妈负责内容营销的近200人团队也并入优酷，直接向樊路远汇报。内部信中还透露，阿里大文娱将启动暑期战役。据悉，优酷此前储备的一系列优质内容将在暑期档中全面对外释放。

附樊路远内部信全文：

各位大文娱的同学们：

就在上周，优酷创下了2018年世界杯之后DAU的最高纪录。这是优酷的新胜利，也是阿里大文娱在宣发、产品技术、内容三项打通上的新胜利！

大协同的价值在最近热播的《我们都要好好的》、《这就是街舞2》等爆款剧综中得到了充分体现，尤其是《街舞2》：我们不仅创造了2019年第一个全行业爆款，也创造了一项新的行业纪录：把一档综艺节目第二季做到口碑、流量都全面超越第一季！更赢得国产原创综艺9.5分的最高分。

事实证明，只要我们团结起来，锲而不舍，一定会有结果。

街舞只是个开始，接下来，我们将启动暑期战役，这是一场必须打赢的硬仗。希望大家继续保持进取心，因为只有持续不断地打赢一场一场的小仗，才有可能打赢未来的大仗！积小胜，得大胜！一步一个脚印，胜利是靠我们拼搏出来的！

感谢大文娱同学们的努力！我代表班委为大家鼓掌！

“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还！”

木华黎

2019年5月27日