2019年接近过半，配备Type-C接口的真无线蓝牙耳机到底有哪些？

每年5月都是新品耳机发布的高峰期，18年售价还高高在上的真无线蓝牙耳机，今年直接探底百元以内；蓝牙5.0、左右单耳独立使用等技术都已成标配，但唯独一点：Type-C接口依旧是大厂的专属，配备此接口的无线耳机凤毛麟角。这些耳机都极具代表性，它们都有哪些呢？我们今天就来盘点一下：

• 魅族 POP2：IPX5防水+单边仅重5.4g

魅族POP 2搭载全新蓝牙5.0芯片，续航提升2.3倍，搭载Clarity System 丽声系统，采用石墨烯振膜单元，回放素质更好，全指向MEMS麦克风搭配通话降噪技术，通话清晰。

耳机本体满电可连续播放音乐8小时，搭配充电盒续航达24小时，type-c充电接口，IPX5防水等级，单边仅5.4g。

• 荣耀 FlyPods Pro：骨声纹识别技术+智慧声控



荣耀FlyPods Pro采用骨声纹识别技术，支持一步直达支付界面，支持智慧声控。荣耀FlyPods Pro拥有HWA高清蓝牙立体声，最大可通话15小时，支持IP54级防尘抗溅。

荣耀FlyPods配置与Pro版基本一致，区别之处在于荣耀FlyPods不支持骨声纹识别技术。

• 华为 Freebuds2/Pro：支持HWA高清协议，华为手机的好搭档

华为 FreeBuds2 采用半入耳式设计，并将电池增大。其动圈单元大小为6.13mm，支持智能佩戴检测，通话降噪，单次续航时间为2.5小时，充电盒电量420mAh续航时间为15小时。

支持HWA高清编码协议，与华为新款手机配合可以达到更好的传输效果。耳机支持IP54级防尘防水，支持开盒自动连接。

• 三星 Galaxy Buds：AKG调音+蓝牙5.0

Galaxy Buds采用全新设计，体积相较Gear IconX缩小30%，单耳仅重5.6g，并交由AKG进行调音。通过蓝牙5.0连接，支持A2DP/HFP/AVRCP蓝牙协议。使用Type-C接口，支持无线充电，单耳机续航可达6小时，电池盒还能额外提供7小时的续航。

三星Galaxy Buds耳机电池仓呈椭球型，内置的电池续航时间达到6小时。耳机的收纳充电盒支持无线充电，可以使用S10手机反向无线充电为耳机盒充电。

• Libratone TRACK Air+：首批采用高通QCC5100的降噪耳机

LIBRATONE Track Air+采用CityMix Smart智能降噪，总降噪量可达30dB。搭载最新的高通QCC5100蓝牙芯片，采用自主研发的创新蓝牙天线配合软件优化帮助提升双耳之间的连接稳定性，帮助提高耳机和手机之间的连接稳定性及降低时延。

同时支持aptX和AAC解码技术，达到IPX4级防水等级，整体24小时超长续航，同时支持无线充电功能，或许是现在延迟与稳定性最佳的TWS耳机之一。

总结

自从AirPods发布以后，越来越多的商家开始注重真无线蓝牙耳机。而且现在主流安卓手机都已搭载Type-C接口，家中最后一根micro USB充电线就是用来充蓝牙耳机与充电宝了吧。

但真正流行甚至普及，还是需要价格亲民、方便好用。少一种线就少一点麻烦，但愿Type-C接口早日像普及安卓手机一样，普及蓝牙耳机。

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