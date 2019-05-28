惠普Envy获得更新：实木纹理，触感真实

大多数时候商务本都不是过分注重性能的那一挂，足够便携和美观才是他们需要重点考虑的问题，而在颜值方面一向做得相当不错的惠普Envy系列在Computex2019中再次更新，为了进一步拉高颜值，惠普推出了使用木纹饰板装饰的全新惠普Envy Wood系列商务笔记本。

惠普给Envy Wood提供了包括棕色胡桃木以及银色白桦木在内的两种木质颜色选项，不过从外观设计来看，这些木纹饰板只出现在了笔记本C面键盘区域的周围，至少A面外壳并没有使用木纹装饰。不过想想如若是全机身包裹，商务人士们怀揣笔记本便时，便难免有一种用菜板办公的诙谐感了吧。

Envy Wood的设计将会直接带入到Envy 13、Envy x360 13、Envy x360 15以及Envy 17中，同时这些笔记本会提供二代Ryzen移动处理器配置可选，之前的Alexa语音助手以及指纹识别唤醒自然也都包含其中。

总之，这次的木纹装饰是继皮革包裹的Specter Folio后，惠普第二次对于新材质的尝试，从“卖家照”来看，这样的设计似乎相比皮革更能博得年轻人的好感，但相对构造也更简单，理论上与原版Envy 13、Envy x360 13、Envy x360 15以及Envy 17拉不开太高的价格差距，只是惠普要在今年秋季才会正式推出这一系列木纹笔记本，所以具体售价大概也只有到那时才能得知了。