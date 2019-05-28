亚马逊公司CEO贝佐斯前妻宣布捐出170亿美元资产

北京时间5月28日消息，世界首富、亚马逊公司CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)前妻麦肯齐·贝佐斯(MacKenzie Bezos)周二宣布，她已经签署了捐赠誓言慈善活动，将在一生中把350亿美元资产的一半或至少170亿美元捐给慈善事业。

就在不到两个月前，麦肯齐与贝佐斯正式达成了离婚协议。相比之下，麦肯齐似乎更为慷慨。尽管贝佐斯被批评只捐出了少量财富，但是多年来他一直拒绝签署捐赠誓言，这让作为世界首富的他格外显眼。

九年前，比尔·盖茨(Bill Gates)和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)发起了捐赠誓言活动，号召亿万富翁至少用自己一半的财富来做慈善。周二，包括麦肯齐在内的18位亿万富翁加入了这一活动，其中还包括WhatsApp创始人布莱恩·阿克顿(Brian Acton)，这使得签署捐赠誓言的亿万富翁总量超过200名。

然而，这些已签署捐赠誓言的亿万富翁人数只占据全球亿万富翁总量的大约7%。许多硅谷富豪并未签署，包括谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)、拉里·佩奇(Larry Page)。

尽管面临捐出更多财富的压力，贝佐斯也没有签署捐赠誓言。自2018年成为世界首富以来，贝佐斯在去年宣布向早期教育和防止无家可归项目捐出20亿美元。