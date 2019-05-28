巴菲特慈善午餐竞拍价已达350万美元，创下新纪录

5月28日消息，据国外媒体报道，今年巴菲特的慈善午餐已于当地时间周日在eBay开拍，但不到两天的时间，其竞拍价就已达到了350万美元，超过了去年的成交价，并且还创下了记录。

巴菲特慈善午餐拍卖

巴菲特今年的慈善午餐是在太平洋时间5月26日晚上7:30（北京时间5月27日上午10:30）在eBay上线拍卖的，起拍价为2.5万美元，拍卖一直持续到太平洋时间5月31日晚上7:30，共有5天的时间共参与者竞拍，目前距离结束还有三天多的时间。

巴菲特是从2000年开始拍卖与他共进午餐的机会来为慈善机构筹款的，今年是第20届。

eBay官网的信息显示，第20届巴菲特慈善午餐上线开拍不到两天，就已经历了13轮竞价，目前的竞拍价已达到350.01万美元，折合人民币约2413.91万元。

巴菲特今年的慈善午餐经过13轮竞价之后超过350万美元，也就意味着其已超过了去年的最终成交价，并且也打破了之前的记录。

巴菲特去年的慈善午餐是经过了136轮竞拍，最终的成交价为330.01万美元，今年13轮竞价之后的350.01万美元，较去年的成交价就已高出了20万美元。

而在此前19年的慈善午餐拍卖中，最高成交价是345.6789万美元，这一价格出现了两次，分别是在2012年和2016年。今年的拍卖虽然还在进行之中，但目前的350.01万美元，就已打破了2012年和2016年的记录，创下了巴菲特慈善午餐拍卖价格的新高。

而目前距离巴菲特今年的慈善午餐拍卖结束还有三天多的时间，后续竞拍者可能还会给出更高的竞拍价，也可能还会有更多的竞拍者加入，价格也就还有变得更高的可能。