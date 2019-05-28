一图看尽Redmi新品发布会

IT之家5月28日消息 今日下午，Redmi在北京大学生体育馆召开新品发布会，发布了Redmi K20、Redmi K20 Pro、Redmi红米7A和Redbook 14等多款新品。

Redmi K20 Pro：骁龙855/48MP三摄/6.39"极界全面屏，2499元起。



• Redmi系列首次搭载NFC；

• 4000mAh容量电池；

• 27W快充，半小时充电58%；

• MI Sound：Type-C接口并保留3.5mm耳机孔，0.9cc大音腔，HiFi音质；

• 双频GPS。

Redmi K20：骁龙730/弹出全面屏/48MP超清三摄，1999元起。

• 采用与真旗舰K20 Pro同样的：6.39”极界全面屏、4800万（IMX582）三摄、前置2000万升降相机、第七代屏幕指纹、Game Turbo 2.0、4000mAh电池、魅动火焰纹设计；

• 此外，它搭载8nm工艺制程骁龙730处理器。

Redmi红米7A：骁龙439处理器，4000mAh电池，549元起。

• 5.45"护眼屏；

• 1300万相机，AI人脸解锁；

• 整机生活防泼溅；

• 亲情守护、极简桌面、大音量等多项功能。今晚6点开始预约，6月6日上午10点首卖，

RedmiBook 14：高性能独显轻薄本，3999元起。

• 第八代酷睿i7处理器，Geforce MX250独显；

• 8GB内存+512GB固态硬盘；

• 高效散热系统，10小时续航；

• 14"窄边高清屏，1.5kg便于携带；

• 手环解锁1.2秒，内置正版Office软件。6月1日0点预约，11日0点首卖。

官方制作了一张图介绍了发布会新品，我们一起看一下吧。