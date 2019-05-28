台北电脑展2019：E-Ink电子纸出展

Computex可不止是PC的舞台，但凡与计算有关的先进技术都能在其上获得自己的位置。E-Ink的电子墨水屏——或者叫电子纸，也在Computex 2019上展示了电子纸这种超低能耗超广视角，无需背光源且能在户外无电力环境中长时间持续显示的技术在各个生活方面的应用案例，承包物联网的重要信息窗口。

这些应用包含电子纸智能公交站牌、电子纸货架商品标签、电子纸智能标记药盒、病床床头卡、电子纸行李标签/物流标签/门卡等日常生活常见情景。

电子纸公交站牌即插即用，低耗电让它不用铺设电力线路，而且具有物联网的连接性可联网显示公交车班次、路线、天气等信息。显示信息的站牌上海已经有不少，在一些试点地区也安装了电子纸的版本，未来也许会铺向全市范围。

具备无限传输技术，电子纸货架标签通过实时更新商品价格显示，店内检货导引，提醒库存补货改善线下零售业的经营效率，同时电子纸拥有的一定交互能力也可与消费者互动。ACeP彩色电子纸也可以用于店内全彩广告牌，取代点视屏幕和张贴实体纸广告。

电子纸在医院的应用主要是借助自己的连接性和显示不需要背光的特点，在不制造病房光污染的前提下，还能与后台管理系统保持联通，更新医疗和照护信息显示于前台，提升医务看护人员的效率，保护病患安全。

电子纸标签还可以在商务场合和物流管理方面大战身手，通过NFC/BLE连接更新显示标签内容，也可显示条码二维码配合扫描枪使用，减少一次性纸张标签使用量，更加环保。

E-Ink甚至还推出了JustWrite可手写电子纸，没有TFT背板，没有复杂的电子元件，就只是一层电子墨水薄膜，便能实现零延迟数字书写体验，接近于在黑板和普通纸张上写写画画。

假如电子墨水屏的部署成本也能接近普通的纸张，那就是它真正大范围全面进入日常生活的最后一个门槛，我们大多数人现在对它的直接接触可能还只是在Kindle上，5G时代这一现状是否能得到根本性的改变呢。