联邦快递回应“华为快递转运美国”

IT之家5月28日消息 针对多个华为快递包裹被联邦快递转运至美国，联邦快递回应称，没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件。有关货件正在退还至发货方途中。

此前，华为方面表示，根据联邦快递提供的物流信息，5月19日和5月20日从东京发往华为在中国地址的两个包裹，于5月23日抵达了美国田纳西州孟菲斯市。5月17日从河内发出的两个包裹，在5月21日抵达香港和新加坡的当地联邦配送站后，因“交货异常”而被滞留。

华为方面称，这些快件只有一些文件“没有任何技术内容”。根据联邦快递的网站，状态“异常”意味着意外事件阻碍了包裹的递送，例如海关延误、假日或无人接受递送。目前，华为已向中国邮政监管部门提出正式投诉，中国邮政监管部门正在调查这起事件。

有外媒报道称，华为正在审查与美国快递公司联邦快递的合作关系，因为这家美国公司在没有被授权的情况下，将两个由日本送往华为公司在中国地址的包裹转运至美国，并企图将另外两个由越南送往华为在新加坡及香港分公司的包裹转运至美国。

以下为联邦快递最新回应：



我们重视所有的客户，他们每天交付给我们超过1500万个包裹。我们对于少量华为货件被失误转运表示抱歉。我们确认，没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件。有关货件正在退还至发货方途中。该事件不能代表我们全球超过45万名员工每天都致力于为客户提供其所期望的高质量运输服务。