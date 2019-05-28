陌陌第一季度净利润4310万美元，同比下降65%

北京时间5月28日消息，陌陌公司(NASDAQ: MOMO)今天发布了截至3月31日的2019财年第一季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，陌陌第一季度总净营收为37.229亿元(人民币，下同)(约合5.547亿美元)，较上年同期的27.644亿元增长35%；归属于陌陌的净利润为2.893亿元(约合4310万美元)，较上年同期的8.252亿元下降65%。

雅虎财经汇总的数据显示，陌陌第一季度营收和调整后每股摊薄收益均超出分析师平均预期，股价在周二盘前交易中大涨逾6%。

股价表现：

▲陌陌股价盘前大涨6.07%

陌陌上周五在纳斯达克交易所的开盘价为27.09美元。截至上周五收盘，陌陌股价下跌0.62美元，报收于26.02美元，跌幅为2.33%。截至美国东部时间周二5:03分(北京时间周二17:03分)，陌陌股价在盘前交易中上涨1.58美元至27.60美元，涨幅为6.07%。过去52周，陌陌股价最高为54.24美元，最低为22.85美元。

第一季度业绩要点：

——2019年3月，陌陌月度活跃用户(MAU)为1.144亿人，较上年同期的1.033亿人增长11%；

——视频直播服务和增值服务总付费用户(未重复计算重叠人数)为1400万人，较上年同期的810万人增长73%，其中包括探探的500万付费用户；

——总净营收为37.229亿元(约合5.547亿美元)，较上年同期的27.644亿元增长35%；其中，陌陌部门净营收为34.192亿元(约合5.095亿美元)，较上年同期的27.583亿元增长24%；探探部门净营收为2.953亿元(约合4400万美元)，主要包括增值服务营收；

·视频直播服务营收为26.894亿元(约合4.007亿美元)，较上年同期的23.601亿元增长14%，主要源于季度付费用户数量的增长以及来自每位付费用户平均收入的增长；

·增值服务营收为9.038亿元(约合1.347亿美元)，较上年同期的2.350亿元增长285%；

·移动营销营收为8070万元(约合1200万美元)，较上年同期的1.189亿元下降32%；

·手游营收为3900万元(约合580万美元)，较上年同期的4220万元下降8%；

——成本和支出为33.494亿元(约合4.991亿美元)，较上年同期的18.342亿元增长83%；按非美国通用会计准则(Non-GAAP)，成本和支出为27.192亿元(约合4.052亿美元)，较上年同期的17.555亿元增长55%；

——营业利润为3.844亿元(约合5730万美元)，较上年同期的9.371亿元下降59%；其中，陌陌部门营业利润为9.986亿元(约合1.488亿美元)，较上年同期的9.406亿元增长6%；探探部门营业亏损6.046亿元(约合9010万美元)；

——按非美国通用会计准则，营业利润为10.147亿元(约合1.512亿美元)，与上年同期的10.157亿元基本持平；其中，陌陌部门营业利润为10.989亿元(约合1.637亿美元)，较上年同期的10.193亿元增长8%；探探部门营业亏损7710万元(约合1150万美元)；

——归属于陌陌的净利润为2.893亿元(约合4310万美元)，较上年同期的8.252亿元下降65%，主要源于在2019财年第一季度认列了5.931亿元(约合8840万美元)的总股权激励支出，包括与授予探探创始人特定期权相关的4.669亿元(约合6960万美元)的股权激励支出，而2018财年第一季度认列的总股权激励支出只有7870万元；

——按非美国通用会计准则，归属于陌陌的净利润为9.103亿元(约合1.356亿美元)，较上年同期的9.038亿元增长1%；

——每股美国存托股票(ADS)摊薄净利润为1.36元(约合0.20美元)，较上年同期的3.98元下降66%；按非美国通用会计准则，每股ADS摊薄净利润为4.15元(约合0.62美元)，较上年同期的4.36元下降5%；

——截至2019年3月31日，陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款以及短期投资总额为120.159亿元(约合17.904亿美元)，高于截至2018年12月31日时的112.926亿元；第一季度运营活动提供的净现金为11.759亿元(约合1.752亿美元)，高于上年同期的8.255亿元。

股东回报计划：

2019年3月12日，陌陌董事会已经批准向截至2019年4月5日股市收盘登记在册的股东派发每股普通股0.31美元，相当于每股ADS 0.62美元的特别现金股息，支付日期为2019年4月30日。陌陌支付的这笔现金股息总额为1.286亿美元。

第二季度展望：

陌陌预计，2019财年第二季度总净营收介于40亿元至41亿元之间，同比增长27%至30%。