国家计算机病毒应急处理中心监测发现十款违法App

IT之家5月28日消息 据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期在“净网2019”专项行动中通过互联网监测发现，十款违法有害移动应用存在于移动应用发布平台中，其主要危害涉及隐私窃取、资费消耗和赌博三类。

这些违法有害移动应用具体如下：

1、《九牛贷》（版本2.1）、《称骨算命-算命大师》（版本1.8.2）这两款移动应用在用户不知情或未授权的情况下，获取用户个人信息。

2、《Bazaart》（版本6.8）、《高德地图导航离线包教程》（版本22.2）这两款移动应用在用户不知情的情况下，私自拨打电话、发送短信等，造成用户流量消耗和资费损失。

3、《Australian Atlas》（版本4.0）、《BBLingual Learning》（版本1.0.4）、《Internet Speed Test Tool》（版本1.0.1）、《SUPERSCAN-Text extraction》（版本1.1.0）、《Stillness》（版本1.2）、《TeacherSecretary》（版本1.2）这六款移动应用涉及赌博，通过押点数、斗牌、博彩等形式进行含有赌资往来的赌博活动，涉及违法并使用户存在财产风险。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先不要下载这些违法有害移动应用，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。其次，建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。