陈睿：B站新增用户中三四线城市超过一二线

5月28日下午消息，第七届中国网络视听大会在成都召开，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿出席并发表题为《守正创新，激发内容新活力》的主题演讲。据介绍，在过去三年，哔哩哔哩用户向更广大年龄层和区域扩展。

三年前，陈睿在网络视听大会表示，B站是年轻人的社区，25岁以上用户占比是10%。而此次演讲中，陈睿提到，现在B站用户结构是18-35岁的用户占比78%。“我们从一个以90、00后为主的平台逐步的扩展成为大量的80后，甚至是70后，也成为了我们这个平台的用户。我们新增用户的平均年龄在第一季度做了统计是21.5岁，这也是B站成为年轻网民使用的主流平台的标志。”

同时在用户地域分布上，B站新增用户逐渐下沉扩散。2016年时陈睿引用数据显示，B站56%的用户来自于一线城市，用户分布最多的是广东、浙江、上海、江苏、北京，占了56%，还有一部分用户来自海外。而今年第一季度的数据显示，B站54.3%的新增用户是来自于三四线城市和乡镇，现在新增的用户逐渐变成了三四线城市的用户超过了一二线城市的用户。

总结用户出现如上增长的原因，陈睿认为主要在内容的守正和创新，UP主在B站的创新，融合与传承，以及“于对核心价值观的坚守”，即坚持价值观导向、创作导向、品质导向。

陈睿提到对原创内容的重视，称差不多在一年多时间，B站有33次打击营销号和标题党的行动，累计处罚过万营销账号。同时在创作激励计划里，B站给创作者计算激励金的标准不是播放量，而是第一，作品必须是原创或是自制，第二，以用户的点赞数等这些互动数据作为激励的标准，而非播放数。据介绍，目前已经有13万UP主加入创作激励计划并获益。

以下为陈睿演讲实录：

尊敬的高部长，尊敬的各位领导，各位朋友，大家下午好！

我是哔哩哔哩的陈睿，今天很高兴在这里分享B站的发展历程。我是第四次参加视听产业大会，在四年之前哔哩哔哩还是一个文化爱好者的社区，但是四年之后B站已经成为中国主流年轻网民最喜爱的视听平台之一。

这是我们在2019年第一季度财报公布的数据，我们的月度活跃用户首次突破1亿，我们的用户结构发生了转变。我记得三年前我站在这儿的时候，我当时说B站是年轻人的社区，25岁以上用户占比是10%，现在我们的用户结构是18-35岁的用户占比78%。我们从一个以90、00后为主的平台逐步的扩展成为大量的80后，甚至是70后，也成为了我们这个平台的用户。我们新增用户的平均年龄在第一季度做了统计是21.5岁，这也是B站成为年轻网民使用的主流平台的标志。

在用户的分布方面，在2016年我当时分享了数据，我们56%的用户来自于一线城市，用户分布最多的是广东、浙江、上海、江苏、北京，占了56%，在2016年还有一部分用户来自海外。2019年随着内容的丰富度的增加，我们逐步覆盖了越来越多用户层面。从我们今年第一季度的数据来看，我们54.3%的新增用户是来自于三四线城市和乡镇，目前B站的主要的用户群多集中于一二线城市，现在新增的用户逐渐变成了三四线城市的用户超过了一二线城市的用户。去年有个朋友跟我说他去云南的腾冲出差，发现云南腾冲的年轻人都在有哔哩哔哩，这还是让我感觉很高兴的。

在过去的三年当中，更广大年龄层和区域的用户正在爱上哔哩哔哩。我接触的很多70后的用户是因为他们的孩子在用B站，他们看了之后觉得B站真的很好，于是他们也成为了B站的用户，甚至成为了创作者。这是我们在B站上很火的创作者，她的用户名叫“月下玄月”，是一个老奶奶在教音乐。我们用户群的扩张，也让B站成为了多元化、内容更丰富的社区。

为什么在过去的三年B站用户能取得这么大的增长呢？我认为主要的原因是来自于内容的守正和创新，创新的活力首先是来自于更丰富的优质内容。比如说我们在国产原创动画方面，大家应该知道B站是目前国内最主要的原产动画出品方之一，我们去年发布的23部国产原创动画都是我们参与出品和制作的动画，引起了非常好的反响。其中《领风者》这一部动画讲述地是青年的马克思和恩格斯的故事，制作非常精良，是用现在年轻人喜爱的表现形式来展现马克思和恩格斯的风采。这里有一个小片段，大家看了以后会知道为什么现在年轻人喜欢。

这里我也说一下我们在纪录片方面的建设，大家也都知道，目前哔哩哔哩已经成为国内纪录片最主要的出品方之一，因为年轻用户特别爱看纪录片，我们也在今年加强了这方面的投入。这是今年推出的一些头部纪录片，其中《宠物医院》推荐大家去看，这个宠物医院播出之后很多养宠物的观众是有非常强烈的共鸣。昨天在翻我的朋友圈，里面有一个朋友说，他看宠物医院的第三集流泪了，因为里面讲的是宠物生病之后的一些场景。这些创新的题材，贴近年轻人生活的题材，才能够最后做出年轻人喜欢的影视作品。在这里我打一个广告，大家应该知道去年《人生一串》是互联网上人气最高的纪录片之一，今年会推出第二季。

创新活力的第二点是来自于UP主在B站的创新。过去B站增长得非常快的一个创作方式叫Vlog（视频博客），是UP主去记录他们的生活，记录他们的职业，记录他们的旅游。在过去的一年我们有超过150万个投稿，超过38亿的播放量。这些作品并不是简简单单的用手机摄象头拍的短视频，一般是有剧本、有策划、有主题、有后期，基本上可以看成是互联网的创作者制作的纪录片。但他记录的是他们的生活，他们的职业。

比如有一对情侣的创作者把他们过去十年两个人爱情的点点滴滴，最后制作成了一个视频，这就是十年爱情长跑的故事。比如还有一个创作者是渔民，会把他每天早上赶海打鱼的事拍成视频。比如还有教师，比如设计师，比如作家，他们的故事比较受欢迎，因为年轻人比较感兴趣他们的职业到底是怎么样，他们也面临着未来的职业发展。我觉得B站的这些视频记录了美好的生活，记录了大家的事业，也记录了祖国的大好河山，是在B站上面逐步兴起的一种新的创作方式。

第二点我还要讲关于学习，前段时间网上有一篇报道刷屏了，叫我在B站学习，讲的是B站上面有很多很多学习的内容，不到6个月的时间有超过2千万的人看关于学习的内容，右边的图，大家可以说是开玩笑，他们用这些APP是干嘛的，电话是拿来取外卖的，短信是用来收验证码的，而B站是用来学习的。除了常规的考研的视频，还有很多科学普及的视频，非常受欢迎。学习类的视频已经逐步成为了B站用户的主要的表达方式之一，同时哔站上的直播学习也是非常大的市场。

这个月我们最受欢迎的学习类明星UP主叫“二次元的中科院物理所”，这真的是中科院物理所的官方账号。他们之前还做了一个黑洞发布会的直播，这个直播冲到了我们直播小时榜的第一名，很多用户看他怎么讲解黑洞知识。爱学习是B站用户非常大的一特点。我们这个月专门和中科院物理所做了一场公众开放日，这里还有一个很温馨的场景，在这个活动里面我们为中科院的院士过了生日，数百万的观众一起为他庆祝生日。

我觉得B站创新的活力也来自于融合与传承。国风是我过去几年一直在讲的内容，国风这个品类越来越大，国风视频的创作比去年同比增长331%，国风爱好者超过4千万，在我们的视频里面有来自北京舞蹈学院的专业UP主，也各种各样的爱好者。其中特别要提到的是国风音乐在整个平台上应该是非常受用户关注的，可以说B站在整个中国互联网的国风音乐领域，是基本处于领头地位的平台。B站上有很多原创音乐，每周都有超过1千首原创音乐被上传，其中有很多包括国风音乐。我们每年都有国风音乐的爆款，比如说《万神记》，《九九八十一》，今年又出了一个爆款，叫《繁华唱遍》，这是“昆曲+虚拟歌手+现代音乐”的形式，这首歌在B站上的播放数超过1千万，非常的火，大家可以听一下，感受虚拟的歌手唱国风音乐是什么感觉。

这首歌的作词作曲包括MV的画面都是由我们的UP主自发创造的，唱歌的声音来源于“乐正绫”，她不是真人，我们基本上可以认为是电脑合成的声音，但是大家可以听的时候基本上听不出来，她能够唱出真人的韵味。

最后我认为B站创新的活力是来自于对核心价值观的坚守。我们在过去的十年的时间，我们一直坚持三个导向，就是价值观导向、创作导向、品质导向。B站一贯重视原创，一贯重视内容品质。我们真的可以跟大家说，一直以来B站的所有显示数据都是真实的，我们无论播放量粉丝数都是真的，这是B站一直以来的坚持。

我们在整个社区的建设当中，非常严厉的打击标题党，我们会扶持原创流量，打击流量号和营销号。差不多在一年多时间我们有33次打击营销号和标题党的行动，累计处罚过万营销账号。在创作激励计划里，我们是自己拿出一部分钱激励优秀的创作者，我们给创作者计算激励金的标准不是播放量，而是第一，作品必须是原创或是自制。第二是以用户的点赞数等这些互动数据作为激励的标准，而非播放数。因为用户觉得好，就一定会有正反馈，用户播放了内容不一定觉得好，但他点赞了就一定是觉得好。目前已经有13万UP主加入创作激励计划并获益。

我看到很多大佬提到了，我们做这个行业，比如过去也是一直比较艰难，未来也面临一些困难。我的感觉也是，从外人来看觉得咱们做互联网视频行业，这么多用户好像很风光，但是这个行业里面真正很赚钱的公司没几家，大家为什么要做这个行业呢？我觉得这个行业的从业者大部分人还是有理想有情怀的，大家都是想做出好内容，正是这样的动力支撑了很多内容行业的从业者一直在行业里做到现在。我之前并不是做内容这个行业的，我是做互联网其它领域的，我当时也是因为对内容的热爱。

我上一次创业之前就曾经开玩笑的跟别人说，我说上一次创业如果成功了我就去振兴中国动漫，就跟支持男足的悲壮情怀是一样的，后来在上一家公司上市之后，我来到B站，我做B站的动力也是跟广大的从业者一样的。我内心有一个小梦想，也有一个大梦想，小梦想是我们自己做出好内容，让自己有成就感。大梦想是什么呢？做出中国人的好内容，证明中国人也能做出顶级的好内容。我在上一次视听大会的时候说过一句话，我想再重复一下，我认为中国不仅仅会成为全球最大的文化消费国，也将成为全球最大的内容生产国和内容输出国。

我觉得要做到这一点，我们需要优秀的创作者、成熟的观众、规范的产业，和有社会责任感的厂商，就是要这四块一起合力，在政府的领导下，我们才有希望达到这个目标，才有希望真正的让中国的内容屹立于世界之顶。中国这一代互联网厂商，中国这一代的观众们，内心都有一个愿望，希望不仅仅提到中国制造，也会提到中国创作，中国创作的内容在全世界能够有更好的口碑。

我是70后，我从小受到的教育是中华民族的伟大复兴，如果要做到中华民族的伟大复兴，我认为不仅GDP要做到全球第一，同时我们的文化也要成为全球都赞赏的都喜爱的文化，我们的文化输出，这也是我们自己国力，成为强国的证明之一，我们这一批的互联网内容厂商，我们的使命和责任，那就是助力中国创作，让中国成为真正的文化强国。谢谢大家！