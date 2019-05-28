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彭博社：亚马逊将“清洗”数千家小型供应商

2019-5-28 22:06:43来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间5月28日晚间消息，彭博社今日援引三位知情人士的消息称，作为削减成本计划的一部分，在未来数月将有数千家较小规模的供应商失去亚马逊的大宗订单。

知情人士称，亚马逊此举的目标是为了削减成本，并将批发采购的重点放在宝洁、索尼和乐高等主要品牌上。这将确保亚马逊有足够的必需品供应，并帮助公司与沃尔玛、塔吉特（Target）和百思买（Best Buy）等对手竞争。

知情人士还表示，虽然该计划可能会被更改或取消，但目前正在推进。

当前，亚马逊通过两种方式获得库存。一是直接从批发厂商那里购买产品，然后像传统的零售店一样转售。此外，亚马逊还允许独立的商家在亚马逊市场（marketplace）中发布自己的产品。

两个月前，亚马逊曾在没有任何解释的情况下，停止了来自数千家供应商的订单。这一举措让供应商感到恐慌，直至亚马逊在几周后恢复订单。亚马逊当时暗示，此举是为了消除假冒产品，让供应商松了一口气。

但如今，一场更大、更持久的“清洗”即将到来，从而将颠覆这家全球最大的在线零售商与其许多长期供应商之间的关系。

在亚马逊网站上销售出的商品中，约有一半来自独立商家。而亚马逊的这一变化将推动其市场营收的比例更高。

对此，亚马逊在一份电子邮件声明中称：“作为正常的业务运营的一部分，我们对个别的销售合作伙伴关系进行了单独审查，任何关于供应商将大规模减少的猜测都是不正确的。”

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关键词：亚马逊

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