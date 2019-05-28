谷歌临时工数量超出正式员工

北京时间5月28日晚间消息，据美国《纽约时报》获得的一份文件显示，谷歌的临时工和合同工数量已超出全职员工，这种越来越依赖于非正式员工的做法让人们感到不安。

这份文件显示，截至2019年3月，谷歌在全球拥有10.2万名正式员工，而临时员工和合同工的数量为12.1万人。正如《纽约时报》所报道的那样，在薪酬和福利方面，临时工和合同工的待遇远低于正式员工。

不幸的是，谷歌这种一半以上的员工为合同工和临时工，在硅谷似乎已成为常态，而原因又纯粹是经济上的。

OnContracting是一家旨在帮助人们找到合同技术职位的公司，该公司表示，在美国，大型科技巨头通过使用合同工而不是全职员工，每年每个岗位可以节省10万美元。

OnContracting还称，硅谷倾向于使用合同工，而不是雇佣更多的正式员工，这“在公司内部已经形成了一种等级制度。”

谷歌没有直接回应外界的担忧，即这种招聘做法正在形成一支“两个等级”的员工队伍，但谷歌表示，公司不仅仅为了省钱而雇佣合同工。

不管怎样，业内人士称，现在是时候结束“把一些工人当作牺牲品”的“两级制度”。从拼车司机，到自助餐厅的工人，再到制造和维护科技产品的众多合同工，他们同样做出了贡献，有资格享受同样的待遇。