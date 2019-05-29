CNBC：消费者对折叠屏幕手机不感冒，但对5G有所期待

北京时间5月29日凌晨消息，据美国财经网站CNBC报道，当前消费者对可折叠屏幕手机并不感冒，但对5G网络还是有所期待的。

当前，全球智能手机行业拟通过销售新的、价格昂贵的可折叠屏幕手机来应对全球销售放缓的局面，这些手机可以支持新一代5G移动标准。

但英国、新加坡和中国的一些消费者向CNBC表示，这还不足以说服他们抛弃旧手机，只要它们还能正常的使用。

今年年初，全球最大的智能手机厂商三星发布了近2000美元的Galaxy Fold可折叠屏幕手机。由于遭遇屏幕问题，导致该机延迟上市。此外，中国手机制造商华为也发布了一款可折叠屏幕手机，售价约为2600美元。

近日，CNBC在伦敦、新加坡和中国广州的街头对消费者进行了采访，他们对可折叠屏幕手机的态度并不看起来并不积极。

其中，广州的一位消费者表示：“它看起来挺怪的。”新加坡的一位消费者称：“它显得有点笨重。”而伦敦的一位消费者认为：“手机主要是用来打电话、发短信和上网的，没有必要花大价钱来购买可折叠屏幕手机，其他便宜的手机也能满足这些需求。”

市场研究机构IDC数据显示，继2018年第四季度同比下滑4.9%之后，今年第一季度全球智能手机出货量同比又下滑了6.6%，

另一家调研机构CCS Insight研究主管本·伍德（Ben Wood）称，当前所有智能手机厂商都面临“一个重大问题”，他们的设备看起来几乎一样，功能也相似。

此外，智能手机厂商还押注于超高速互联网，希望以此作为一种激励，让更多用户升级到5G手机。

上个月，韩国的三家移动运营商，以及美国的Verizon都推出了5G商业化服务，而中国和日本等其他国家也在竞相推出自己的5G网络。但是，5G的普及需要时间，因为世界各地的大部分基础设施仍在建设中。

对于即将到来的5G手机，消费者还是有一些热情的。广州的一位用户称，他会购买一部5G手机，因为这是一种趋势，也是一种更好的互联网系统，允许人们做更多的事情，包括流媒体视频服务。

而伦敦的一位用户表示：“5G会让一切变得更容易，比如社交媒体、流媒体Netflix和其他一些服务。”