阿里影业2019财年业绩：收入同比增9%，亏损收窄10亿元

IT之家5月29日消息 阿里巴巴影业集团发布截至2019年3月31日的12个月财务业绩。财报显示，报告期内，阿里影业营收为30.34亿元（人民币，下同），较去年同期的27.75亿元增长9%；净亏损从过往期间的12.45亿元收窄至报告期的人民币2.54亿元，同比大幅收窄10亿元。

财报显示，互联网宣发业务版块在报告期内获得收入24.64亿元，较去年同期增长13%，首次实现了全年盈利；综合开发业务收入1.11亿元，增长率为174%；内容制作业务收入4.59亿元，本财年处于内容策略的调整期，一方面全部消化掉了历史项目，另一方面也为新财年进行项目储备。

阿里影业董事长兼CEO樊路远表示：“阿里影业始于电影，却不止于电影。我们的使命是让影视产业的伙伴们没有难做的生意。借助生态和数据的优势，我们将持续不断改造行业、赋能伙伴、服务客户，为中国影视业的未来做出更大的贡献。”

据悉，在今年3月，阿里影业成为阿里巴巴集团并表子公司。在业务上，淘票票已成为了阿里大文娱开启全面协同的重要抓手，2019财年，互联网宣发业务获得收入24.64亿元，同比增长13%。目前，淘票票提供全国9500+家影院的在线选座购票服务，覆盖影院票房约占全国总票房的99.5%，覆盖用户数量达到2.9亿。

灯塔是阿里影业在2018年4月推出的一站式数字化宣发平台，上线以来，灯塔服务电影项目171个，连接用户规模6.5亿。凤凰云智是阿里影业旗下的影院数字化经营管理开放平台。截至目前，凤凰云智合计已与近3500家影院建立合作。

2019财年内，阿里影业所参与的多部电影取得的票房超过10亿元，包括2019春节档冠军《流浪地球》、2018暑期档冠亚军《我不是药神》和《西虹市首富》，以及2018国庆档冠军《无双》，几部影片分别取得票房46亿元、31亿元、25亿元和13亿元。

而在以衍生品授权开发和影视娱乐投资服务为核心的综合开发业务方面，在报告期内获得收入1.11亿元，相对于过往同期增长174%。

其中，阿里影业旗下的衍生品授权与开发平台阿里鱼在报告期内新增47个IP衍生产品项目；旅行青蛙IP衍生的商品销售GMV达2亿元、动漫IP皮卡丘有累计近5亿元的商品销售业绩。