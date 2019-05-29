网咖未绝，只是逐渐凋零

前不久网鱼网咖传出将于下半年赴美上市的消息，让外界再次对“偃旗息鼓”的网吧市场投来了更多的关注。

实际上，网鱼网咖早在去年7月就曾传出要赴港上市，但最终不了了之。这次消息传来，连募集的资金都言之凿凿（2亿至3亿美元）。不过令人关注的是，部分媒体报道称，今年4月8日网鱼网咖的注册资本突然从5000万元突减至4495.3万元（减少比例超过10%），这也是其D轮融资后最大的变化之一；另一大变化就是今年1月份已经有5家机构投资人退出股东行列。

作为国内网吧行业的龙头企业，网鱼网咖上市消息的背后，是国内网吧“夕阳无限昏“的景象。这也使得注册资本减少、股东退出等负面传闻中的网鱼网咖，似乎面临着更多的难关。

从这则消息反观网吧行业，近况又是怎样呢？

客流少、网费贵，费越贵、客越少

“网吧收费越来越贵，现在去网吧上网的唯一好处，只有游戏经验的加成了。”在深圳宝安南路的一家网吧里，正在玩游戏的阿J告诉懂懂笔记，由于网吧上网费用颇高，他和身边不少朋友都打算攒钱DIY游戏PC，在家连麦打游戏了。

在他看来，随着光纤网络资费、PC配件的价格走低，会有越来越多的游戏玩家选择在家打游戏。只有当家里的网络出现问题时，或许才会想起网吧。在这些年轻人看来，传统网吧或将在未来几年陆续消失，“光是红岭这一带，就已经有好几家网吧关门歇业了。”

的确，传统意义上的网吧正在渐渐失去魅力，而各种新形态的网吧是否能留住年轻人的脚步？整个网吧行业是否正在鲜亮的外表下呈现出难掩的颓势？我们决定先从深圳市场的网吧开始进行了解，希望能够以管窥豹。

围绕着深圳洪湖公园走了一圈，懂懂笔记看到了五、六家规模不小的网吧。在其中一家网吧充值并办理会员卡后，懂懂笔记与前台的客服小李“闲聊”了起来。

“会员卡上网一小时6块钱，其实真的没啥赚头，只有临时卡才有点儿利润。”小李表示，相比会员卡，临时上网每小时费用高达10-16元，不过目前在网吧打游戏的游戏玩家，大多都是会员为主。

虽然是周六傍晚，但店内的客户并不多，只有七、八位玩家在电脑前连麦打游戏。每况愈下的上座率，也让网吧经营者感到忧心忡忡，“老板前两天聊天还说起来，比起十年前刚开业时，场地租金已经翻了四番，你说压力大不大吧。”

在交流中获悉，这家网吧是“家族生意”，无论是前台、网管，甚至连负责清洁的阿姨，都是老板、合伙人的亲戚、朋友。据了解当地的不少网吧，都普遍存在类似的经营模式。

这家网吧周末每天大概能有35人次前来上网，平均上网时长为4.5小时，上网费收入仅仅不到1000元（叫快餐、饮料费用几乎可以忽略）。平时工作日，到网吧上网、打游戏的玩家就更少了。所以，每月上网费收入只有两、三万元，刚刚够支付场地租金。

“这半年多感觉到网吧上网的玩家在逐渐减少，估计以后收入还会更低。”小李透露，网吧的老板曾经就上网环境、上网需求等问题，让员工对到店玩家进行一番摸查。有不少玩家表示上网网费太贵，有部分玩家认为设备性能落后，还有玩家感觉环境闷热、空调温度不合适。甚至还有玩家称，过去在网吧打游戏，为的是那种打团战“开黑”的热闹气氛。如今，人越来越少，很难再找回过去那种气氛了。

“有不少人是在租赁屋或者家里买了电脑，宽带网速也足够快，自然不愿到网吧玩了。”小李还悄悄透露，过去两年网吧的网费上调过两轮，但涨价后非但没能盈利，反而失去不少老玩家，“这几天深圳很闷热，但空调都不敢开16度，怕电费的支出太高，现在是能省则省。”

通过一些间接的交流和了解，懂懂笔记的之周边的几家网吧经营状况也不太理想。有的是通过减少员工数量，有的聘任兼职客服、网管，还有的尽量少开空调、通风设备、照明灯光，还有一家是将原来300平方米的场地，缩减至120平方，一切举措都是为了降低成本。

对于传统的网吧而言，开拓新客户显然举步维艰，因此能够省钱的地方，一分一毫都要使劲省下来。那么，除了“省钱”之外，不少转型中的传统网吧在探索新形态跨界模式的过程中，是否能够获得新的生存机会？

试用、信贷进驻网吧，经营者试错图盈利

“如今是家网吧都说自己是‘咖’，餐饮基本成为所有网吧的增值服务项目。”

提及增值服务，小李表示包括她这家店在内周围不少网吧，几乎都在提供餐饮服务。附近有的网吧甚至自建了厨房、吧台、咖啡市，为上网的玩家提供相应的餐饮服务。

以她所在的网吧为例，是和附近的快餐店、饮品店、便利店合作，随叫随送。并在顾客的餐饮、零食消费中进行抽佣提成。不过，餐饮服务已经成为不少网吧的最常见的增值服务，而通过餐饮创造的利润十分有限，这与上网玩家群体的消费习惯密切相关。

由于在网吧上网、打游戏的玩家，大多都是附近的打工族，除了负担房租生活费用之外，仅有的钱都用于上网打游戏，餐饮方面的消费十分有限，“我还见过自己带了瓶1.5升纯净水的来上网的顾客，就靠饮水充饥。”小李笑着说到。

除了餐饮服务，网吧也在不断寻求更新的增值服务。比如各种共享充电宝、共享雨伞已经出现在网吧的柜台，共享零食柜陆续摆进上网大厅，食品饮料商家的试吃、试用的业务也摆到了网吧门口。更有甚者，信贷、信用卡机构也“驻扎”近来，每天摆张桌子（摆上小礼品）在网吧通道招揽玩家的生意。

“有的是合作后通过业务量分成，有的时直接收租金。”小李称，过去的两年时间里，很多增值业务负责人都尝试做过，最后除了信用卡办卡之外，其它增值业务几乎都是以失败告终。半年多前，网吧负责人与一些信贷机构合作，面向顾客推出分期贷款业务，以赚取手续费的分成——这些业务主要包括上网充值分期，以及购物分期。至于是否有现金贷进场，小李犹豫了一下表示记不清了。

“附近来上网的打工者，几乎都是月光族，估计花呗、白条、信用卡都欠了钱，所以有贷款、分期的购的需求。”小李表示，这应该是网吧至今唯一持续在做的增值服务，周边不少的网吧见利也都效仿，私底下都在向会员推荐金融服务。

从餐饮、跨界合作到购物贷甚至现金贷，这些营收或能“帮补”部分带宽、水电、管理费用，但是仅仅依靠各种增值服务似乎难以扭转传统网吧经营上的困局。因此只有更大程度上的变化，似乎才能给网吧市场带来希望。

在和几位网吧从业人员交流中，他们都提到了一个热词——电竞。而交流中谈到这个词语时，都隐约透露出一丝艳羡，毕竟这几家网吧都没有向电竞馆模式转型。

那么，做电竞的网吧状况又如何？

电竞概念来“包装”，实则换汤不换药

网上流传着这么一句话：以前那些网吧，后来改叫网咖，现在成了电竞馆。

在地图应用上搜索“电竞馆”一词，在南山区深圳大学学生创业园附近的几公里范围内，可以发现十余家电竞馆。然而，当懂懂笔记挨个走访了三家电竞馆后，却发现无论电脑配置，还是竞技厅的装潢，依然是十足的“网吧Style”。

在其中一家电竞馆里，唯一略显电子竞技氛围的，是一块钢化玻璃居中隔开的大长条桌，两侧各摆放了红蓝两色五个座椅。

“这里节日偶尔会举办一些活动、电竞培训，平时的话就留给顾客上网。”在和一位网管交流中，他表示这些竞技座位上网的会员价格与普通卡位一样，包括临时卡价钱也是一小时12元。

当被问及，网吧举办的电竞活动、赛事、培训多不多时，这位网管稍有些迟疑，然后笑着表示自己刚刚来上班，也不太清楚具体情况。只知道周边有不少网吧，都设置了这样的电竞主题区域，毕竟这也是一种时尚潮流。

“就是显得逼格高一些，我经常在这里打游戏，从没看到有什么竞赛、培训也没有。”就在网管离开后，一旁的一位年轻玩家表示，类似的竞技区域，深圳不少网吧都可以看到。但他感觉，专门划出一块区域，并装修成电竞风格，只是为了能让网吧看起来更像“电竞馆”。

但是主题升级为电竞馆后，电脑设备的配置还是一样，只是上网收费贵了不少，“这家过去会员是4块一小时，现在会员也要6块了。”

据这位玩家透露，这家网吧刚设置电竞卡位时，电竞卡位要收费16元每小时。后来或许是看到上座率太低，实在是浪费资源，就悄悄恢复到和普通上网卡位一样的标准，“真正牛的电竞比赛，也不会来这些网吧里搞，电竞培训更不靠谱了。”

他和另外两位玩伴一起在这里上网，只是因为父母反对其沉迷网络游戏，为了避免被“唠叨”，才跑到网吧里打游戏。在他和朋友们看来，打起电竞旗号的网吧，同样也不会被家长看好，因此跑出来也不会告知家人是去了电竞馆。

“网吧还是网吧，不会因为改名竞技馆，家人、长辈就同意你去打游戏。”这位玩家表示，虽然很多新闻报道，国家、部分地市明确出台政策支持电竞产业发展，但反对电竞呼声还是很大的，“黄贝岭那边有家网吧，曾提供过电竞培训，好鼓励年满18岁的学生去参与，结果没多久就让附近的学生家长联合逼停了。”

“我觉得与其用花大价钱搭建电竞舞台设施，还不如多搞一些高性能的电脑主机，收费高一点或儿许还有发烧愿意买单，“i5和Gtx1070的配置，看上去一点也不电竞。”显然，这位年轻玩家并非是电竞爱好者。而他的一位朋友则表示，南山区今年初还有几家“主机手游吧”开业，他们也去过，但是感觉并没有什么特殊之处。

的确，转型电竞馆或是主机、手游馆，并不能让网吧的受众、经营模式产生更大变化，网吧与打游戏依旧是密不可分的逻辑关系。另外，一旦有一家的转型变化出现效果，同质化问题马上又会随之而来。

【结束语】

有业内人士指出，无论是网咖还是电竞馆，并没有改变网吧的本质。随着家用宽带、移动网络越来越发达，外出上网、玩游戏的需求或将越来越少。无论用什么样的概念、服务包装网吧，似乎都难以阻止客流退潮的现状。

▲资料来源：中娱智库监测

公开资料显示，2017年国内各类上网服务营业场所共计14.7万家，同比下降3.29%；而在2018年上半年，这一数字减少到14.65万，同比又下降了0.3%。依靠开机收费的模式，正在限制这个行业的发展，而在增值服务，电竞、手游文化的引入方面，则需要摸着石头过河，一旦行差踏错，又会招致关门闭店的危险。那么，究竟如何转型，才能让网吧行业呈现出新的生机呢？目前没有完美的答案。就像一位玩家在交流中所说的，“不玩游戏？那我来网吧做啥？”