市场恐慌美股收跌，传阿里考虑在中国香港上市

凤凰网科技讯北京时间5月29日报道，衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数（VIX）大涨超11%，报17.61点，今天美股三大股指收跌。截至收盘，道指跌237.92点，跌幅为0.93%，报收25347.77点；标普500指数跌23.67点，跌幅为0.84%，报收2802.39点；纳指跌29.66点，跌幅为0.39%，报收7607.35点。

美国主要科技巨头涨跌互现，脸书涨1.79%，亚马逊涨0.72%，苹果跌0.41%，NetFlix涨0.11%，Alphabet涨0.06%，微软跌0.06%。

中国主要科技股多数下跌，网易跌2.01%，爱奇艺涨1.98%，拼多多跌0.25%，微博跌1.63%，腾讯音乐涨3.01%，阿里巴巴跌0.12%，京东跌0.19%，趣头条涨4.18%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：信而富（涨72.75%）、中芯国际（涨11.07%）、寺库（涨9.58%）、百世（涨8.28%）、聚美优品（涨8.26%）、畅游（涨5.60%）、流利说（涨5.58%）、优信（涨5.58%）、瑞幸咖啡（涨5.16%）、陌陌（涨4.96%）、蔚来（涨3.63%）、宝尊电商（涨3.55%）、泰克飞石（涨3.39%）、易车网（涨3.01%）、汽车之家（涨2.90%）、前程无忧（涨2.77%）、无忧英语（涨2.39%）、中通（涨2.23%）、触宝（涨2.11%）、搜房网（涨1.74%）、500彩票网（涨1.63%）、新东方（涨1.51%）、迅雷（涨1.15%）、好未来（涨1.15%）、凤凰新媒体（涨0.88%）、虎牙（涨0.67%）、世纪互联（涨0.66%）、品钛（涨0.41%）、58同城（涨0.37%）、新浪（涨0.22%）、唯品会（涨0.13%）、金融界（涨0.00%）。

蓝汛依旧被停盘。

下跌的公司包括：哔哩哔哩（跌0.28%）、欢聚时代（跌0.30%）、UT斯达康（跌0.31%）、乐信（跌0.41%）、搜狗（跌0.45%）、搜狐（跌0.59%）、兰亭集势（跌0.66%）、云米（跌0.70%）、人人公司（跌0.76%）、正保教育（跌0.85%）、达内科技（跌1.15%）、宜人贷（跌1.65%）、如涵控股（跌2.02%）、小牛电动（跌2.05%）、携程网（跌2.33%）、1药网（跌2.57%）、华米（跌2.72%）、拍拍贷（跌3.11%）、猎豹移动（跌4.05%）、趣店（跌4.48%）、途牛（跌5.98%）、简普科技（跌6.95%）、小赢科技（跌7.79%）、乐居（跌9.09%）。

多家媒体报道称，阿里巴巴在考虑通过今年下半年在中国香港特别行政区上市募集至多200亿美元资金。一名消息人士披露，阿里巴巴在中国香港地区上市的融资规模可能在100亿至150亿美元之间，约相当于阿里巴巴当前市值的2.5%至4%。截至3月底，阿里巴巴净现金储备（现金减去债务）约为250亿美元。尽管近期利润因大规模投资有所减少，但预计阿里巴巴2020财年（2020年3月底结束）将产生约150亿美元自由现金流。通过在中国香港地区上市，阿里巴巴可以为未来可能的并购交易募集资金。过去，阿里巴巴以大手笔并购交易闻名：斥资37亿美元收购优酷土豆，斥资15亿美元收购地图服务厂商高德导航，2018年完全控股外卖服务饿了么——估值为95亿美元。

蔚来汽车第一季度业绩因ES8型汽车交付量好于预期而超出华尔街预期，星期二常规交易中，蔚来汽车股价上涨0.14美元，涨幅为3.63%，报收于4美元。今年以来，蔚来汽车股价跌幅超过36%。第一季度蔚来汽车营收同比下跌52.5%至16.31亿元，超过华尔街预期。ES8车型交付量给人留下深刻印象，3989辆的交付量超过预期。公司CFO谢东萤(Louis Hsieh)表示，“尽管面临补贴减少、竞争加剧、春节假期等不利因素影响，第一季度ES8车型交付量仍然超过公司预期。展望第二季度，由于竞争会持续加剧、汽车市场低迷，我们预计将面临更具挑战性的销售环境，交付量可能会下滑。为了应对不利环境，我们将重点在全国市场上推出ES6车型，同时提高运营效率。”预计今年中国电动汽车销量将达到160万辆，中国政府希望这一数字到2025年能增加到700万辆。在逾400家新能源汽车创业公司中，蔚来汽车规模最大，资金最雄厚。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：AMD（涨9.80%）、动视暴雪（涨2.86%）、Groupon（涨2.56%）、PayPal（涨1.72%）、艺电（涨1.29%）、LendingClub（涨1.29%）、Adobe（涨1.27%）、Pinterest（涨1.18%）、Zynga（涨1.16%）、iRobot（涨0.83%）、Salesforce（涨0.44%）、戴尔科技（涨0.44%）、索尼（涨0.39%）、Box（涨0.26%）、eBay（涨0.25%）、Snap（涨0.09%）。

下跌的公司包括：摩托罗拉系统（跌0.15%）、Fibit（跌0.20%）、Spotify（跌0.23%）、黑莓（跌0.25%）、Twitter（跌0.32%）、Lyft（跌0.37%）、博通（跌0.57%）、思科（跌0.81%）、特斯拉（跌1.01%）、SAP（跌1.18%）、英伟达（跌1.25%）、高通（跌1.27%）、Yelp（跌1.29%）、Uber（跌1.35%）、IBM（跌1.38%）、爱立信（跌1.79%）、惠普公司（跌1.85%）、甲骨文（跌1.93%）、赛门铁克（跌1.96%）、诺基亚（跌2.15%）、VMware（跌2.22%）、英特尔（跌2.24%）、恩智浦（跌2.40%）、美光科技（跌3.12%）、西部数据（跌3.42%）、GoPro（跌5.83%）、速汇金（跌6.40%）。

星期二，Cowen分析师约翰·布莱克利奇（John Blackledge）根据一项云计算业务调查的结果，把亚马逊目标股价由2400美元上调至2500美元。今天常规交易中，亚马逊股价上涨13.15美元，涨幅为0.72%，报收于1836.43美元。Cowen对570家IT技术和云计算服务买家进行了调查，调查内容包括支出趋势和厂商。布莱克利奇预计亚马逊云计算业务营收将由2019年的360亿美元增长至2024年的1400亿美元，年均复合增长率高达31%。他还预计调整后营业利润将由2019年的110亿美元增长至2024年的457亿美元。约42%的亚马逊云计算业务客户预计2019年支出将会增加，高于调查中的平均值35%。另外39%预计在亚马逊云计算服务上的支出将与去年持平。今年第一季度亚马逊云计算业务营收为76.9亿美元，同比增长41%，营业利润为22亿美元。

由于在台北国际电脑展上发布了多款新产品，星期二AMD股价涨幅接近10%。星期二常规交易中，AMD股价上涨2.59美元，涨幅达到9.8%，报收于29.03美元，盘中一度摸高29.67美元。相比之下标普500指数下跌0.84%，纳指下跌0.39%，费城半导体指数下跌0.89%。Cowen分析师马太·拉姆塞（Matthew Ramsay）表示，AMD在台北国际电脑展上出尽风头，“AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）公布了多款计划未来6个月发售的7纳米工艺产品，我们预计这些产品将推动AMD市场份额、利润率和股价的上涨”。由于英特尔迟迟没能推出10纳米工艺产品，目前AMD在芯片工艺方面占有优势。Stifel分析师凯文·卡西迪（Kevin Cassidy）称AMD公布的新产品具有历史意义，“这标志着在其50年的历史中，AMD首次在桌面处理器工艺和性能方面获得了针对英特尔的优势”。Wells Fargo分析师亚伦·拉克斯（Aaron Rakers）发表投资报告称，“AMD Radeon RX 5000系列显卡性能比英伟达RTX 2070平均高出10%。它还宣布，Vega显卡将持续进军数据中心市场。”星期二，英特尔股价下跌2.2%，英伟达下跌1.3%。