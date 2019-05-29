松下NR-W621CF大型十字门冰箱发布：存储、保鲜两不误

冰箱早已是中国家庭不可或缺的家用电器，但随着消费习惯改变，需要存储食物种类、数量越来越多，传统的两门或是三门冰箱不堪重负。因此新购房子或是大装修时，中国消费者会购买空间更大、冰箱效果更好冰箱，针对这类需求松下今天发布了全新的NR-W621CF大型十字门冰箱。

NR-W621CF是一个628L大容量冰箱，开创了4门5温区的先河，它由344L冷藏室、121L冷冻室、-3至4℃变温室×2（总共30L）以及133L宽幅变温室组成，用户可以根据季节灵活调整变温室的功能。比如说在宽幅变温室可以设定-3至4℃以及-8到-18℃温度范围，在夏天时用户可以将它设定到-8至-18℃之间，这样可以冷藏更多雪糕。

为了在储存大量食物时保持好新鲜度，NR-W621CF使用了3D立体循环制冷风润系统，冷藏室内的隐藏式风出口会将湿润、干净的空气循环到冷藏室各个角落。同时应用了nanoeX纳米水离子与Ag+银离子抗菌技术，nanoeX是松下最新一代nanoe纳米水离子技术，能产成更多OH自由基，去除冰箱内部异味细菌，除菌、除异味率均达到了90%，Ag+银离子技术具有抑制冰箱内部细菌、去除库内异味功效，双重技术保护冰箱内部健康。

随着饮食习惯改变，不少中国人喜欢在冰箱内存储冰箱食物，比如说三文鱼。为了适应新需求，NR-W621CF也加入了-3℃微冻保鲜，在-3°C微冻保鲜下食物表面稍微冻结，不会损伤食物细胞，阻止微生物在食物表面活动，防止了异味产生，在解冻时基本不会有血水、汁水溢出，最大限度保留生鲜食物的营养和口感，更节省了食物解锁时间，一拿出冰箱立刻可以料理。简而言之，-3℃微冻保鲜与冷藏相比，可以实现更持久的保鲜效果，与冷冻相比，则能够更好地维持美味度。

这是一个看颜值的时代，拥有大容量、多种功能是不够的，NR-W621CF表面采用了磨砂钢化玻璃搭配拉丝工艺的，冰箱正面由钢化玻璃制造而成，却不会产生镜面反射，又拥有拉丝与磨砂双重质感，更加好看，难以留下指纹。顶置压缩机的设计将压缩机放在不容易接触的顶部靠后位置，将底部冷冻室、宽幅变温室空间完全释放，使用起来更加顺手。若是你居住的是一套100平方米+房子，NR-W621CF将会一个称职的保存食物好帮手。

但在北上广深一线城市，不是人人拥有100平方米+房子，更早前上市的NR-E450PX才是小空间最好选择，它搭载了自动制冰、顶置压缩机、-3℃微冻保鲜、nanoe纳米水离子一系列功能，还具有小体积、大容量两项特性。

NR-E450PX宽度只有600mm，比上一代产品NR-D380TX宽度缩小了41mm，但使用了U-Vacua真空隔热层，大幅度缩小冰箱壁厚度，进而提供了202L冷藏室、13L变温室、17L制冰室、24L新鲜冻结室、84L冷冻以及95L果蔬室，总容量达到了435L，比NR-D380TX空间增加了55L，是小户型大容量冰箱的首选。

在1953年松下推出了首款旗下首台冰箱，至今生产冰箱超过半个世纪，期间创造了首款三门冰箱、首款无霜冰箱一系列新品，一直在革新冰箱技术。NR-W621CF、NR-E450PX代表了松下冰箱两个不同流派，一个大容量、灵活保鲜，一个是小体积、大容量、多功能，适合不同高端用户群体。