命丧珠峰，竟是因为排队…...

北京时间5月29日消息，这张照片拍摄于世界最高峰珠穆朗玛峰上，图中300多名登山客在海拔8000米、有着“死亡区”之称的地带排队等待登顶。这张照片引人震惊的同时也让不少网友发出呼声：或许珠峰也需要装上红绿灯了！

这座地球上最高的山峰竟然罕见出现了排队登顶的现象，不幸的是，在等待登顶的过程中，在恶劣的环境条件下有7位登山者未能抵达他们梦寐以求的终点，倒在了距离最高峰咫尺之遥的地方。

可能是由于近期珠峰附近天气好转，出现了大量登山者集中登顶的情况，终于造成登顶路线出现“交通拥堵”。其中一位死亡的登山者是来自印度的27岁男士尼哈尔·巴格万，他排队等待了超过12个小时，最终精疲力竭。夏尔巴人向导设法将他护送到了第四号营地，但最终他仍然停止了呼吸。

来自爱尔兰的56岁男子凯文·海因斯于上周五凌晨在海拔7000米高的帐篷中去世，他在到达峰顶前折返。这位两个孩子的父亲是英国360探险公司团队的一员。

一周前，来自爱尔兰威克洛郡的剑桥大学三一学院教授西莫·劳利斯在下山途中坠落，此前他实现了登顶珠峰的毕生抱负。

精力耗尽是几乎每一位登山者都曾经遇到的经历，但为何这次在珠峰的交通拥堵会造成如此严重的后果？

“交通拥堵”意味着人们必须在那种对人体来说极端恶劣的环境下停留更长时间。而当人们感到身体不适而必须下山接受相应治疗和护理时，也将需要花费比平常多得多的时间。而这种时间上的拖延，在那种环境下很有可能会是致命的。

珠峰的危险

如果你想象珠穆朗玛峰峰顶的景象，也许脑海中出现的是一座远离尘嚣的静谧雪峰。然而实际情况可能是摩肩接踵，人满为患。

今年的峰顶拥挤是2012年以来最糟糕的，而不稳定的天气加剧了这一情况，到目前为止，今年5月只有5天适宜登顶，而在近些年，这一天数在7到12天之间。这导致数百名登山者聚集在几个以拥挤著称的路段，一次只能通过一人。

作为世界第一高峰，根据我国最新测量，其海拔为8844.43米。然而，有些人到海拔大约2500米以上时就会开始出现“急性高山症”症状。

“急性高山症”（AMS）并不致命，但它可以严重影响到登山者的情绪和状态。在一篇发表于2015年的论文中，大约有77%的登山者在攀登海拔1850~5895米之间的高山时，或多或少都受到过“急性高山症”的影响，急性高山症的典型症状是头疼，但有时候还会伴随有恶心呕吐，以及热情丧失等。

“急性高山症”是一种相对较为温和的高反病症，只要登山者不要过快抬升海拔，而是采用缓慢上升的方式，让自己的身体有一个缓冲和适应的过程，并适当服用诸如乙酰唑胺之类抗高反的药物或类固醇类药物，就可以大大缓解这类症状。

当登山者发现自己出现高反症状时，首先应该立即停止攀登。而如果发现症状在一两天内继续发展，那么是时候放弃登顶，转而下山了。

更加严重一些的高反病症还包括高原脑水肿（HACE），顾名思义这是一种大脑发生的水肿症状；以及高原肺水肿（HAPE），很显然，这是一种肺部积水的症状。这样的情况相对少见，但一旦出现有可能会导致死亡。

比如说，在攀登海拔3000米以上的高山的登山群体中，高原脑水肿的发生率低于1%。大部分患上高原脑水肿的登山者一开始会出现“急性高山症”的症状。而一旦患上脑水肿，人的身体平衡性和协调性将受到影响，情绪改变，伴随极度疲惫，甚至可能会突然昏厥。

而患上高原肺水肿的登山者则应该以最快速度下山，并进行辅助吸氧，同时服用地塞米松药物，或者有条件的话立即安排送入高压氧舱。相比之下，在攀登3000米~5500米之间的登山者群体中，高原肺水肿发病率可以超过8%。而如果肺部开始积水，登山者将感到越来越局促，开始咳嗽，有时候还会咳出血痰。

但除了这些之外，冻伤，体温过低以及极度疲惫也会威胁到登山者的健康乃至生命。在这样的情况下，在如此恶劣的环境中一连几个小时去排队等候登顶，并不是什么好主意。

致命的“交通堵塞”

夏尔巴人诺布曾7次登上峰顶。他说最危险的部分往往是下山。

很多人竭尽全力登上了山顶，但一旦登了顶，“下山时就失去动力和体力了”，特别是他们意识到下山路途遥远且拥挤不堪时。

在超越某个海拔值的高度上停留时间越久，那么人体面临的风险就会越大，而如果由于交通拥堵问题，导致出现症状的登山者无法及时下撤，这将对他们的治疗产生影响。

当登山者们在排队登顶时，他们没法吃饭，喝水或睡觉。时间一久，他们身上携带的氧气储备也开始逐渐耗尽。此时，明智的选择应该是及时放弃登顶，即便梦寐以求的顶峰已经就在咫尺之遥的地方。

但现实是，对于登顶的狂热渴望会让人们变得不够理智，他们太渴望一圆登顶梦了，为此他们愿意不惜代价，甚至不计后果。这些人往往已经为了这一刻投入了太多太多的时间，金钱和努力。而在这样一个天气相对还算比较理想的登顶之日，你很难以排队时间太久为理由，去说服一位登山者在此刻放弃，并返身下山的。