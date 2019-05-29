38家A股游戏公司近四成亏损，游戏制作人转行写网络小说

从执行策划、系统策划到主策划再到制作人，在游戏行业摸爬滚打了10年的李剑两个月前失业了。“投资人不愿再投钱了，项目做不出来，公司只能倒闭。”李剑颇感无奈地说到。

由于版号问题和整个游戏行业的不景气，和李剑有同样遭遇的人不在少数。过去一年，很多小型游戏公司生存举步维艰，大厂也传出裁员消息，“游戏寒冬论”弥漫着整个行业。

2018年，游戏娱乐板块整体下跌36.66%。即便如腾讯这样的巨头，游戏业务也一度呈现疲态，从去年第三季度开始，已经连续三个季度游戏营收同比负增长。A股游戏公司的情况也不乐观，且业绩分化十分明显。

TechWeb统计了38家A股游戏公司2018年的年度业绩，发现只有11家公司营收、净利润均在增长，有15家公司出现亏损，总亏损金额高达299.3亿元，其中，天神娱乐亏损最多，巨亏71.51亿元。

随着版号放开，情况又将不一样。进入2019年第一季度，游戏行业似有好转，中国移动游戏市场实际销售收入同比增长了18.2%，但由于总量控制，产品荒问题待解。包括李剑在内的多位业内人士向TechWeb表示，“游戏产业在2019年回暖不太可能”。

38家A股游戏公司近七成净利润下滑

过去一年，游戏行业整体日子不太好过，从A股市场来看，业绩分化已经十分明显。

TechWeb统计发现，2018年大部分游戏公司都遭遇了净利润下滑，38家A股游戏公司中，仅完美世界、世纪华通、游族网络、昆仑万维等11家企业营收、净利润均保持增长。

其中，世纪华通是目前A股游戏公司里营收最高的，2018年营收81.24亿元，同比增长132.72%；净利润9.62亿元，同比增长22.94%。世纪华通业绩提升的主要原因是2018年点点互动的并表，点点互动专注海外，不受国内政策影响。

今年2月20日，世纪华通重组盛大游戏获证监会有条件通过。根据此前公告，盛大游戏估值300多亿元，世纪华通当前市值422亿元，两者结合，世纪华通将成为A股游戏王。

完美世界则是净利润最高的A股游戏企业，2018年净利润17.06亿元，同比增长13.38%；营收80.34亿元，仅次于世纪华通。完美世界两大营收支柱游戏、影视在2018年均表现良好，这也是其业绩稳健发展的主因。

另一边，有25家公司净利润出现同比下滑，其中，15家公司出现亏损。天神娱乐、掌趣科技、聚力文化、奥飞娱乐等10家公司亏损额度都在10亿元以上，天神娱乐甚至以巨亏71.51亿元被冠以“亏损王”。

值得一提的是，除了业绩疲软，包括天神娱乐、聚力文化、掌趣科技、拓维信息、奥飞娱乐、天舟文化等至少11家公司因为商誉减值导致业绩大幅下滑，商誉减值金额在数千万到几十亿元不等，亏损最多的天神娱乐，2018年商誉减值超过48亿元。

从某种程度来说，经过一轮商誉减值，意味着游戏公司以后可以轻装上阵，但前提是主营业务是向上走的态势，未来游戏行业肯定还是要拼硬实力。

“游戏行业获客成本10年涨了上千倍”

游戏行业遭遇寒冬与多种因素有关，其中政策环境对游戏行业的发展有着直接影响，尤其是2018年下发的两个文件，3月国家新闻出版广电总局暂停游戏版号审批，8月教育部等八部门联合发文称将实施网络游戏总量调控。“版号”成为悬在每个游戏从业者头上的达摩克利斯之剑，腾讯、网易等游戏大厂也不例外。

过去一年，腾讯游戏业务主要靠《王者荣耀》《QQ飞车手游》等存量游戏支撑，网易也依靠《明日之后》《荒野行动》《第五人格》等手游维持平稳发展。但在2018年Q2财报中，腾讯遭遇了2013年以来的第一次季度利润下滑。网易2018年Q3财报中，游戏业务占总营收的比例环比下滑4%，去年底还传出网易杭州盘古游戏室裁员的消息。

大部分A股游戏公司在解释2018年业绩下滑时，也提到了版号问题，老游戏进入正常营收下降阶段，新游戏无法如期上线，导致很多公司业绩受影响。恺英网络、中南文化等营收、净利润双双下滑。

不过，在李剑看来，除了版号冻结、总量调控等压力外，国内游戏市场本来就很难做了。“在2013年的China Joy上，还有很多投资人找项目，现在是项目找投资人都找的很费劲，没人愿意投钱了。”

“游戏行业的成本越来越高”，李剑介绍说，“如果要做一个大型的3D游戏，至少需要20人以上的团队，平均下来每个月需要200多万的开支，包括硬件、云平台、服务器等，一个游戏的制作周期一般在6到9个月，最终下来就是2000万的制作成本。”

因为版权版号的问题，制作出来还不一定能上线。如果上线，后期的推广也需要大量资金。“2009年获得一个游戏用户的成本大约在1毛钱左右，大量推的情况下，大约在8分甚至5分钱，现在一般是在150元左右，10年涨了1500倍。”

资金实力雄厚的游戏大厂可以请明星代言，增加产品知名度，小厂不做推广，几乎得不到重视。“小厂做产品，大厂去收购，如果团队比较厉害，就把公司也收了，现在就是这样的活法。”李剑向TechWeb表示。

游戏小厂扎根细分市场求生存

“游戏大作占据的玩家越来越多，感觉只有细分市场还能做做。”一家小型游戏公司的负责人徐天在谈及自身生存时如此说到。徐天所带的项目完美地躲过了版号冻结，所以在他看来，过去一年，游戏市场没有太大变化，但中小公司的淘汰赛还在继续。

对于RPG等主流型产品，腾讯、网易、完美世界这些游戏大厂都在主攻，小厂没有竞争力，既招不来人，也无法支撑昂贵的推广费用。李剑认为，大厂不做的细分市场确是小厂可以争取的领域。

比如，2016年前后，武汉、成都、杭州的一些游戏企业将主攻方向放在了棋牌类和捕鱼类游戏上。消除类游戏以及最近两年火过的《恋与制作人》《旅行青蛙》等女性向游戏都是避开主流游戏类型的细分游戏市场。

此外，出海也成为游戏行业破局的一大举措，据《2018年中国游戏产业报告》显示，2018年全年中国游戏在海外的收入达到了95.9亿美元，同比增长15.8%。头部平台还是出海主力，有些小厂甚至只对海外，不走国内市场。

但值得注意的是，小厂出海也要有充足的资金支持。李剑任职的上一家公司就是只做游戏出海，投资方为一家马来西亚的公司，在投资方不再继续投资后，这家小厂随即倒闭，李剑也成了失业大军中的一员。

2019年游戏产业会回暖吗？

去年底，游戏版号重启。进入2019年第一季度，游戏市场环境似乎有所好转，伽马数据统计显示，2019年1-3月，中国移动游戏市场实际销售收入365.9亿元，同比增长18.2%，环比增长4.7%。

不过，目前游戏总量控制还没有放开，是否限量、如何限量、限量多少这些问题还没有答案。从今年第一季度来看，移动游戏市场上线的新游戏数量并不多。App Store显示，目前已经上线的新游戏不到20款。

李剑和徐天均认为，游戏产业在2019年回暖不太可能。从用户的角度来说，《王者荣耀》、“吃鸡”游戏已经把市场用户洗了个遍，其他游戏没有实力和它们竞争，做不过，又没有量，游戏市场已经不太可能出现百家争鸣的场景。从行业角度来看，游戏成本越来越高，小公司加速洗牌，做出来的产品也会越来越少。

现在徐天还坚守在游戏行业，李剑在上家公司倒闭后没有再找其他工作，而是在家里写起了网络小说，两个月时间，已经写了17万字。李剑说，“做游戏这么多年，常常熬夜加班，身体都累垮了。如果写小说可以赚到和游戏差不多的月薪，肯定就彻底转行写小说了。”

遗憾的是，李剑写的网络小说没有与平台签约成功，他打算好好修改下再试一遍，如果实在不行，就回到老本行去做游戏，毕竟生活还是要继续。（文中李剑、徐天为化名）