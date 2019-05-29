应用怎样登陆App Store？必须过苹果审核团这一关

北京时间5月29日早间消息，据彭博社报道，苹果公司的前App Store审核负责人称，他有点担心公司与开发者之间的竞争，还回忆道，董事会成员埃尔·戈尔（AI Gore）曾提出一个有争议的应用审核。

苹果的年度开发者大会即将于6月初召开。在大会之前，彭博社的Decrypted播客对菲利普·休梅克（Phillip Shoemaker）进行了采访。休梅克在2009年到2016年间负责苹果的应用审核。采访中，休梅克还提到了作为App Store“监管人员”的个人代价。

在开发者可以在App Store上销售他们的应用之前，这些应用必须先获得苹果应用审核团队的批准。苹果的应用商店上有200多万个应用，但是2008年App Store正式上线后，也有无数应用遭到否决。

“你所做的事情是，阻止某个应用登陆应用商店，更是潜在的断了开发者的经济来源，也许他正需要这笔钱购买食物，为孩子支付学费等等，”休梅克说，“每次打电话告知开发者你的应用未通过时，都让我十分难过。”

起初，苹果只有三名审核员，这三名审核员却要检查每一个应用。因而，审核时间也就十分漫长。后来流程简化后，审核时间最终得以降低。休梅克说，苹果的营销高级副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）也负责监管App Store，是他坚持人工检查所有应用，而不是使用自动化工具来限制不当或有问题的应用。不过他也表示：“应用商店里确实也有许多不该出现的内容。”苹果拒绝发表评论。

应用审核员在一间小会议室内工作。会议室里配备有Mac、iPhone和iPad，用以测试提交的应用。审核员每天早晨来到这里，从网络工具中选择30到100个应用，然后下载到设备上进行测试。休梅克回忆说，这项工作很是耗时。不过，苹果也逐渐招聘了更多的应用审核员，如今在加州的工作场所也比以前宽敞舒适多了。

苹果希望确保，休梅克的审核团队将所有第三方开发者一视同仁，哪怕这些开发者是大型科技公司，为iPhone和iPad提供重要的应用。休梅克曾在Twitter上写道：“我一直在指出Facebook的不是，但即便如此他们仍是少数特权开发者之一，他们的一些代码在当时可以说十分地糟糕。”

休梅克还谈到，在iPhone上市的初期，苹果没有批准谷歌语音通话服务。他说，公司内部存在一种担忧，他们担心谷歌或Facebook这些公司会开发出一系列或可取代iPhone核心功能的应用。

“这事情千真万确。我的意思是，我们担心有一天会出现一家公司，不管是谷歌还是Facebook或其他，擦掉并删除掉我们的一切东西，”他说，“一旦人们开始使用这些其他的应用，他们会使用更多，比如谷歌的应用。”但是最终，谷歌语音通话服务和其他类似的第三方通话服务得以通过审核，出现在苹果的App Store内。

采访中，休梅克还谈论了苹果自己的应用与来自外部开发者的应用之间的竞争与日俱增。在iPhone的早期，这不算什么大问题。因为苹果做的很多事情在当时都很新颖。而如今，公司有时候为iPhone新增的内部软件，其实与现有的来自其他供应商提供的产品十分相似。“随着苹果不断涉足这些竞争已然十分激烈的领域，苹果与开发者之间不可避免地会产生冲突，”他说，“对此，我十分担忧这种竞争关系。”

苹果的全球开发者大会为公司提供了一个机会，得以争取在同开发者的合作关系与竞争关系之间取得微妙平衡。休梅克谈起这场年度盛事的准备工作时称，这会苹果内部极有可能“一片混乱”，因为公司需要尽快确定演示文稿和其他细节。