卢伟冰再造一个“小米”

“加入小米之前我以为自己已经很拼了，但进入小米之后才发现雷总（雷军）是最拼的。”小米集团副总裁、Redmi总经理卢伟冰这样向新浪科技描述入职近5个月以来的感受。

从诚壹科技CEO到小米集团副总裁，这位手机行业的老兵似乎很快就适应了小米的快节奏。他回忆称，入职第一天，他便工作至凌晨一点多才下班。

掌舵Redmi不到5个月，卢伟冰已经给这个最早起源于2013年的品牌带来了不一样的变化：Redmi Note7系列全球出货量4个月超1000万台，创造了新纪录；而5月28日，Redmi还推出了品牌独立后的首款旗舰产品：K20系列，顶配版本卖到了2999元；Redmi的触角甚至伸向了洗衣机、笔记本等IoT品类。

如此看来，Redmi实际上承接了此前小米品牌的角色：将极致性价比带到手机、笔记本等品类。而定位为极致创新的小米品牌未来走向如何，值得期待。

Redmi定价不会利润导向

被新浪科技问到加入小米的感受，卢伟冰说，除了拼，还有对效率的极致追求。

小米创立之初便在智能手机行业举起了性价比的大旗，这个杀手锏让小米一度坐上了中国市场第一的宝座。

在他看来，高效率是支撑性价比的基础，这体现在小米在商业模式上的多种创新。“只靠拼命实现不了高效。”卢伟冰说。

小米起初的高性价比是依靠线上渠道降低成本，线上饱和之后，小米也在加大线下渠道的布局。不过卢伟冰认为，小米在线下模式上并没有照搬OV，而是将低成本、高效率的商业模型带到了线下，开创了新零售模式。

“同一家公司做出的产品，既卖线上又卖线下，两个渠道的价格差达到1000多元。但这个价差不是被他们拿去了，而是被线下渠道商拿去了，这说明传统线下模式是低效的。”

Redmi独立后，也延续了小米高效率和高性价比的战略。虽然有些互联网品牌已经在大力布局线下渠道，但卢伟冰向新浪科技称，Redmi将专注线上，即使涉足线下也会强调高效率。在他看来，线上市场占据中国市场30%的份额，以每年3-4亿台的整体出货量，线上渠道也会有上亿台规模的体量。

在延续高性价比战略下，他操刀的千元机Redmi Note7系列全球出货量4个月已超1000万台。不过卢伟冰并不认为高性价比等于低价，而是同等性能价格最低，同等价格性能最好。5月28日，Redmi推出旗舰产品K20系列。在K20 Pro版本上，骁龙855、升降式摄像头、索尼4800万摄像头、屏下指纹等安卓高端旗舰产品配置都堆料而上。K20 Pro的顶配版本售价甚至达到2999元，与小米9的起售价相同，这也让Redmi产品售价创了新高。

K20 Pro的尝试无疑是一次很大的冒险。卢伟冰透露，Redmi要不要做高端和旗舰，做了之后能不能卖得动，起初内部有很大的争议。“为了Redmi做高端我在办公室拍过桌子。”他说，产品决定一个品牌，只要产品做得好，消费者通过产品就会改变对对品牌的认知。

卢伟冰也仍坚信这款产品所具备的性价比。他透露，单升降摄像头模组就要比水滴屏贵100多美元；屏下指纹要求屏幕只能是OLED，这又要贵100多美元。“Redmi定价绝对不能以利润为导向，如果硬件定价高了，利润率高了，雷总肯定会开骂。”他甚至开玩笑道，小米是一家以赚少的钱为荣的公司。

“对K20我很有信心，两个月前我就知道K20能成。”卢伟冰说这是他在微博上与粉丝打交道得出的结论。在雷军的要求下，小米的核心高管、一线产品研发和品牌等都要亲自用个人微博与用户交流。甚至在采访期间，卢伟冰还一度示意新浪科技要中断一下采访来发微博。

他告诉新浪科技，与用户在微博上的沟通对他做产品极为重要，有的粉丝一天来询问几次关于K20的信息，也提出很多意见。同时微博也是预测销量的一个参照，“备货不足说耍猴，备货足了说滞销”，他笑称，微博上感受到的情况可以为备货和用户需求做匹配。在后来的发布会上，他晒出了一张小米八大仓库备满K20的照片。

不放弃国内第一的目标



2018年初，小米刚刚从2015年开始的颓势中复苏，雷军便提出了手机业务十个季度内重返国内第一的目标。

不过近两年，中国智能手机迎来了连续的同比下滑态势，华米OV这四家TOP企业之间的竞争也越来越激烈。

就在Redmi分拆后不久，今年2月，vivo主打线上性价比的子品牌iQOO正式亮相；今年4月，OPPO旗下一直专注海外市场的Realme正式回归中国市场，并于5月推出了Realme X系列产品。

市场变局之下，雷军重返国内第一的目标还能否实现？

“这个目标没有变过，小米高层从来没有放弃这个目标，但可能没有那么快。”卢伟冰向新浪科技坦言。

中国可以说是全球最残酷的智能手机市场，在这个目标中，Redmi要承担起规模的角色，卢伟冰面临的压力可想而知。

“很多友商说不做性价比，但嘴上说不要，身体很诚实。”他开玩笑称，众多对手跟进，至少说明小米做的事情是对的。而面临对手打出的性价比牌，卢伟冰则认为发布一款产品来做性价比不难，难的是把性价比当成价值观，并一直坚持。“我并不担心Realme的压力，还是要看长期的表现。关键是打性价比还不亏钱，这才是水平。”

在头部玩家未来的竞争中，补足自身短板，成为全能型选手已经成为共识。在卢伟冰看来，只要有偏科，就会在竞争中死的很惨。而这个偏科的要求不只是每一科都达到80分，而是95分甚至更高。

此前，小米一直被外界诟病的是研发投入过低。卢伟冰对此并不认同，他称小米去年研发投入五六十亿，今年可能要七八十亿，还被人骂。但实际上在研发上投入这么高的中国公司并不多，也不能将小米与华为的全业务研发投入进行对比。

与外界的认知有差异的是，他认为小米最弱的是营销，“小米的产品这么好，性价比这么高，还被骂的这么惨，肯定是营销出了问题。”

而至于Redmi的短板，他则认为是品牌，需要解决与小米独立后的品牌属性和调性问题。不过他透露，Redmi并没有邀请代言人的计划，而是会用过产品来带动品牌。

再造一个小米生态链

在Redmi K20的发布会上，Redmi还首次发布了笔记本产品RedmiBook 14，此前其已经发布洗衣机产品进入大家电市场。

为什么进入笔记本行业？卢伟冰在发布会上给出了三个答案：在AIoT未来战略中，笔记本是人机交互的副中心；米粉希望买到高性价比的笔记本；笔记本市场到了打破格局的时候。

卢伟冰说，Redmi要将极致性价比带到笔记本行业。而这也是入局大家电行业的逻辑所在。

“大家电面临着巨大的机会”，卢伟冰说。小米做大家电的对手是美的、格力和海尔等，大家电的市场格局已经很多年没有变化；电视行业同样，很多年前的玩家就是长虹、康佳、创维和TCL，而和么多年的竞争只新增了一个海信，然后是小米。“之前我们是探索大家电，现在是要发力了。”

实际上，这也可以理解为Redmi要在小米生态链并行的基础上再复制一个Redmi生态链。而战略上也会与小米生态链类似，核心品类自己做，其它品类采取投资的方式。

就在日前，小米进行了新一轮的组织架构调整。成立大家电事业部，任命集团高级副总裁王川为大家电事业部总裁，负责除电视之外的空调、冰箱、洗衣机等大家电品类的业务开展和团队管理。

相信在洗衣机和笔记本之后，未来Redmi也将会进入更多大家电和IoT品类。

国际化战役

在卢伟冰公布的Redmi战略和目标中，加快国际化也是重中之重。

2018年，小米国际市场收入同比增长118.1%至700亿元，占总收入比由2017年的28.0%提升至2018的40.0%。在此前小米9发布会上的采访中，雷军预计小米国际市场的收入甚至很快会超过中国。

Redmi无疑是小米国际化中的重要一环。

卢伟冰告诉新浪科技，小米在印度市场已经连续七个季度排名第一，第二名与小米的差距甚至达到了10%。他称今年Redmi将继续加大在印度的投入，不排除未来小米整体在印度做到50%的份额。

小米在全球第四大智能手机市场印度尼西亚也实现了排名第二；在欧洲排名第四，他坦言小米与前三名的差距还很大，今年Redmi会重点加大在欧洲的投入。

除了这几大市场，Redmi今年要发力的新市场是拉美和非洲。

今年初，小米已经宣布成立非洲地区部。卢伟冰表示，Redmi在埃及已经做的不错，今年要进入东非、中非和西非市场。

与国内类似，他直言，Redmi在非洲市场的发力点还是会依靠电商和高性价比。在他看来，全球智能手机用户的使用习惯本质上没有根本上的差异，就如苹果很少单独为某一个国家做iPhone产品。

发力非洲，就不得不提及“非洲之王”传音。IDC今年3月发布的《2018年非洲手机出货量》报告显示，传音在非洲占据58.7%的功能机市场，34.3%的智能手机市场。传音在非洲手机市场占有率位列榜首。

卢伟冰表示，传音的策略也是售价便宜，但要看背后靠的是什么。“是把成本降下来？还是通过高效率的商业模式。这是两种不同的方式，也能看到竞争力的强弱。”他说。