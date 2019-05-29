全新谷歌YouTube体验“封禁”微软Chromium版Edge浏览器，并推荐下载Chrome

IT之家5月29日消息 如果你正在使用的是微软推出的最新基于Chromium的Edge浏览器，那么你访问YouTube网站时会遇到麻烦。谷歌最新的YouTube体验不再适用于最新的Edge浏览器版本。相反，你将看到旧的YouTube体验。

YouTube还会显示一条消息，要求用户切换到谷歌Chrome以获取最新体验。尽管是基于Chromium的浏览器，但看起来新的Edge浏览器没有资格呈现最新的YouTube外观。

谷歌利用其在线视频的垄断优势推广其Chrome浏览器，已经不是第一次了。

据IT之家此前报道，在基于Chromium的Edge浏览器中，Google Meet、Google Docs和Google Drive也被标记为不受支持。

YouTube表示它只支持Chrome、Firefox，Safari和（旧版）Edge浏览器。更令人惊讶的是，YouTube直到昨天才出现问题，现在已经在新版Edge浏览器上蔓延。

有开发者表示，谷歌youtube.com网站为每一款浏览器进行了特殊字符的标记。不受支持的浏览器无法正确检测javascript代码本身，也无法获得专用功能标记。

谷歌对此回应，称这种情况是由一个Bug引起的，而且该公司正在努力修复。以下是YouTube官方声明：

“我们知道基于Chromium的Edge预览版用户正被重定向到旧版YouTube。我们正在努力解决此问题。我们承诺在Edge上支持YouTube，并对此可能给你带来的任何不便表示歉意。”