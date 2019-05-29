内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10软件应用推荐

全新谷歌YouTube体验“封禁”微软Chromium版Edge浏览器，并推荐下载Chrome

2019-5-29 9:28:03来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月29日消息 如果你正在使用的是微软推出的最新基于Chromium的Edge浏览器，那么你访问YouTube网站时会遇到麻烦。谷歌最新的YouTube体验不再适用于最新的Edge浏览器版本。相反，你将看到旧的YouTube体验。

YouTube还会显示一条消息，要求用户切换到谷歌Chrome以获取最新体验。尽管是基于Chromium的浏览器，但看起来新的Edge浏览器没有资格呈现最新的YouTube外观。

谷歌利用其在线视频的垄断优势推广其Chrome浏览器，已经不是第一次了。

据IT之家此前报道，在基于Chromium的Edge浏览器中，Google Meet、Google Docs和Google Drive也被标记为不受支持。 

YouTube表示它只支持Chrome、Firefox，Safari和（旧版）Edge浏览器。更令人惊讶的是，YouTube直到昨天才出现问题，现在已经在新版Edge浏览器上蔓延。

有开发者表示，谷歌youtube.com网站为每一款浏览器进行了特殊字符的标记。不受支持的浏览器无法正确检测javascript代码本身，也无法获得专用功能标记。

谷歌对此回应，称这种情况是由一个Bug引起的，而且该公司正在努力修复。以下是YouTube官方声明：

“我们知道基于Chromium的Edge预览版用户正被重定向到旧版YouTube。我们正在努力解决此问题。我们承诺在Edge上支持YouTube，并对此可能给你带来的任何不便表示歉意。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：YouTubeEdge浏览器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有