杨伟东卸任优酷法定代表人，此前涉嫌贪腐被查

5月29日上午消息，企查查数据显示，5月24日，优酷信息技术（北京）有限公司发生工商变更，杨伟东卸任法定代表人及执行董事职务，由黎直前接任，新增冯乐云（监事）。

而在一个月之前的4月29日，优酷信息技术（杭州）有限公司也发生多项变更，法定代表人由阿里音乐CEO杨伟东变更为阿里大文娱新媒体业务总裁朱顺炎。同时，杨伟东卸任监事，赵刚卸任经理职务，由朱顺炎接任执行董事兼总经理。

杨伟东在优酷供职5年，被誉为“视频圈常青树”。2013年3月份，受古永锵邀请加入优酷土豆，先后担任优酷土豆集团高级副总裁、土豆总裁。2016年9月20日，兼任阿里音乐CEO。2016年11月1日，阿里文娱集团成立，杨伟东任大优酷事业群总裁。2017年11月15日，阿里巴巴大文娱实行班委基础上的轮值总裁制，杨伟东加入班委并担任第一任轮值总裁。2018年11月26日，在阿里集团新一轮架构调整中，杨伟东一年轮值期满，樊路远接任。

到了2018年12月4日，阿里大文娱集团发布消息，根据举报，原大优酷事业群总裁、阿里音乐CEO杨伟东因经济问题，正在配合警方调查。阿里影业董事长樊路远将兼任优酷总裁。

当时，阿里大文娱方面回应称，对待贪腐问题绝不手软， “阿里有史以来，对这类事情都是态度鲜明、决不妥协的。”

“挺突然的”，有优酷内部员工在接受采访时表示，之前从未听到相关消息。11月29日，杨伟东还代表优酷，出席了第六届网络视听大会，并做出关于《连接年轻人 践行新责任》的讲话。

不过，据《财经》报道，阿里内部对于杨伟东的调查已经持续一段时间，杨伟东此次涉嫌贪腐的项目主要集中在优酷于2018年推出的“这就是”系列综艺，主要是关于综艺项目的收支问题。该系列综艺以《这！就是街舞》打头阵，后陆续推出了《这！就是灌篮》等。