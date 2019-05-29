Roblox与腾讯建立战略合作：培养下一代中国创作者

北京时间5月29日上午消息，在线多人游戏创作平台Roblox宣布与腾讯建立战略合作关系，共同培养下一代中国创作者。

Roblox的使命是通过玩乐把世界融合起来。Roblox将通过与腾讯的战略合作在中国加速这些措施。两家公司将共同建立一家合资公司，最初的重点是教育，向人们传授编码基础、游戏设计、数字公民和创业技能。该合资企业总部设在深圳，将为中国本土开发商创造利用Roblox全球生态系统的机会，最终目标是将Roblox带入中国。

为了启动合资企业的新教育计划，Roblox和腾讯宣布了一项奖学金计划，赞助来自中国的15位年轻创作者今年夏天参加斯坦福大学为期一周的创作者营地。全球最大、最值得信赖的优质夏季科技教育机构iD Tech负责提供服务，学员们将使用Roblox开发工具和Lua代码创建3D世界、学习游戏设计和练习编程基础知识。

Roblox和腾讯联合中国教育技术协会呼吁中国各地的年轻创作者提出申请。10-15岁的学生都可以申请该课程，中国教育技术协会还鼓励教师提名和支持学生。奖学金申请可以通过https://roblox.qq.com/scholarships/提交，获奖者将由中国教育技术协会的专家选出。提交截止日期为6月14日，奖学金获得者将于6月28日收到通知。

第一个训练营将于7月23日举行，第二个训练营将于8月18日举行。学员将在加州硅谷中心位置的斯坦福大学进行学习。