华为鲁勇：不仅仅是2C，5G更核心的是走向2B

C114讯5月29日消息 2019年中国国际大数据产业博览会于5月26日~29日在贵州贵阳举行。在26日召开的“5G智联万物，数字慧通未来”高端对话中，专家及行业从业者就5G产业发展情况及行业发展走向进行深入探讨。会议上，华为技术有限公司副总裁、中国地区部副总裁鲁勇发表《5G，数字经济发展新引擎》的主题演讲，他表示，5G不仅仅是2C，更核心的是走向2B，走向各行各业的应用。

鲁勇认为，5G带来的革命性变化主要变现在五个方面，包括全在线、无缝体验、全云化、智慧终端和连接平台化。以VR眼镜为例，现在戴上玩一会儿游戏会感到眩晕，在5G面前就会真正发挥价值，相当于把未来的头盔变成一个受众端，而真正游戏的熏染都放在云端，VR头盔变轻、耗电减少，成本下降，这将是一个颠覆性发展。

关于联接的平台化和无缝体验，鲁勇表示，5G未来的网络一定是一个平台，它不仅仅是一个管道，所有物都可以联网，所有应用可以上云，这意味着未来终端体系也会被重新定义，从而创造一个真正无缝体验。

另外，在5G的行业应用方面，鲁勇认为，5G不仅仅是2C，它更核心的是走向2B，走向各行各业的应用。2G/3G/4G基本上实现了个人的应用，而5G的战略定位远远超出了原来通信所承载的内容，5G技术一定是未来的大势所趋，同时各行业在电力、医疗、教育等方面都有非常多的应用。

最后，鲁勇表示，华为在5G发展中聚焦的是智能的终端、网络连接、云计算，包括ICD技术，同时希望和行业伙伴一起“众行远”。