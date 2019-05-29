继中国区裁员后，甲骨文西雅图再裁员300人

北京时间5月29日上午消息，甲骨文最近在西雅图办公室解雇了数百名员工，而这些员工曾被视为其云计算战略的未来。

据悉，西雅图裁员涉及300名员工，这是甲骨文云计算团队全面压缩计划的一部分，而整个计划据称涉及数千个岗位。但考虑到该团队所负责的任务，所以西雅图的裁员尤其值得关注：使用Cloud City的人才避免甲骨文在云计算时代掉队。

甲骨文尚未对此置评。

该报道指出，西雅图团队和位于湾区的类似团队存在内斗。事实上，新上任的谷歌云CEO托马斯-库里安（Thomas Kurian）在甲骨文任职22年后在去年选择离开，也是因为与甲骨文创始人兼CEO拉里·埃里森（Larry Ellison）在云计算战略方向上存在分歧。

多年以来，甲骨文都希望在云计算基础设施方面与亚马逊、微软和谷歌等公司展开竞争，但却并未实现显著进步。该公司去年做出的决定也让外界更加难以评估其云计算业务的财务业绩。

虽然甲骨文已经为西雅图的云计算人才投入大笔资金，但显然无力承担与三巨头的计算能力相匹配所需的服务器硬件投资。Business Insider表示，甲骨文的湾区和西雅图云团队发现，他们需要相互争夺硬件资源，有时需要几个星期甚至几个月的时间才能获得所需的资源。甲骨文3月发布的财报显示其第三财季的硬件支出减少了14%。