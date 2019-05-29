蔚来李斌谈北京建厂：合肥工厂年产10万无法满足后续需求

5月29日上午消息，蔚来今日举行媒体电话会议，蔚来董事长、CEO李斌接受新浪科技等媒体采访。

5月20日，广汽蔚来发布“HYCAN合创”全新品牌。谈及广汽蔚来的合资公司，李斌表示，自己参与的部分主要还是董事会层面，制订公司主要战略，合创（广汽蔚来的品牌）和蔚来之间协同从早期主要是理念和供应链方面，合创主要是战略型投资，很多协同还需要很长时间才能看得到。今年年内会发布他们的车，明年会开始交付。

5月28日，蔚来宣布了100亿元融资，此外还表示亦庄国投也将协助“蔚来中国”建设或引进第三方共同建设蔚来中国先进制造基地，生产公司二代平台车型。双方正继续为完成最终具有约束力的交易文件而努力。

对于第二个制造基地的计划，李斌表示，蔚来光一个工厂肯定不够的，合肥制造工厂的产能只有10万台，满足不了后续的产能需求，“我们不认为一年10万辆就够了，肯定是需要第二个基地的。”

“早期我们在上海计划设立自己的制造基地，去年工信部发文后，给了合作制造的模式给了方向性肯定，有了政策的支持，我们长期会把制造合作作为主要模式。”李斌表示，根据投资框架协议，第二个制造基地肯定会是在北京经济开发区，从方向来讲，会首选制造合作伙伴来共建，也没有完全排除自己建厂。

对于100亿资金使用，李斌表示，主要用于研发方面，会有一部分用于建厂。“汽车研发投入，不光是人员通入，还有核心技术投入等等，投入门槛很高的，需要很高的资金支持，蔚来以前都是美元募资，这次会打通人民币募资通路，以后会有很多选项。”