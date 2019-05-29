升级方舟编译器 ，荣耀手机V20上市新低2399元

IT之家5月29日消息 荣耀 V20 将在6月1日降至2399元，6月1日至6月18日全程价保。魅眼全视屏+4800万像素+麒麟980处理器，并已升级方舟编译器：点此购买。

方舟编译器是华为继“GPU Turbo”之后带来的又一项黑科技，不过相比于“GPU Turbo”，方舟编译器整体更为复杂，简单点说，方舟编译器能显著改善安卓应用编译效率。

荣耀V20采用6.4英寸屏幕，分辨率2310*1080，比例18:9。外观上与上一代的设计风格不同，机身采用了2.5D+3D双曲面玻璃设计，收弧设计。荣耀V20采用“魅眼”全视屏，将前置摄像头隐藏到了屏幕下，因此额头和下巴也比要缩小不少，底部采用Type-C接口，值得一提的是在手机顶部保留了3.5mm耳机孔。

配置方面，荣耀V20搭载了麒麟980处理器，7nm工艺。支持双卡双待，搭载LINK TURBO全网络聚合技术，Wi-Fi与LTE双网同时在线，确保稳定低时延，聚合高网速。另外续航方面，搭载4000mAh大电池，支持4.5V5A超级快充，30分钟可充电50%。

拍照同样是荣耀V20主打功能，后置摄像头为4800万像素+TOF立体深感镜头组合的双摄像头，主摄为索尼IMX586，F1.8光圈，1/2.0英寸，支持硬件直出48M照片，在明暗对比强烈复杂光线场景下，可自动开启HDR，智能判断防止过度曝光和曝光不足。暗光环境下，支持像素四合一技术，以等效的1.6μm大像素输出高画质照片。另外支持AI超清优化、960fps超级慢动作摄影、 AIS手持超级夜景等功能。



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