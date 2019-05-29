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蔚来李斌谈提高运营效率：不光是人员优化

2019-5-29 11:00:43来源：新浪科技作者：泽宇责编：沧海评论：

新浪科技讯5月29日上午消息，蔚来今日举行媒体电话会议，蔚来董事长、CEO李斌、蔚来总裁秦力洪接受新浪科技等媒体采访。

“ES6的比较大的瓶颈还是产能，还是需要进行产能爬坡，”秦力洪表示，就目前来看，ES6的需求是比ES8要大的，订单量已经达到了12000辆，“ES6的预期应该是远高于ES8，全年来看我们对ES6非常看好。”

3月22日，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌发表内部信，确认蔚来今年以及未来三年的目标和关键行动，并提到蔚来汽车在快速发展中出现了一些人员的冗余，今年上半年要对现有团队进行3%的优化。

对于优化行动的实施，李斌介绍称，目前蔚来员工大概9300多人，在人员规模在按计划进行优化。“以前我们跑的比较快一点，在机构人员设置方面有一些冗余，长期来看提高运营效率，不光是人员优化，还是要提高产出。

谈到研发投入，李斌表示，将来几年会一直保持研发投入的强度，Q1研发投入比Q4少了并不意味着研发投入强度降低，主要还是因为产品研发的周期。

“推一两款车就挣到很多钱，这不现实，自动驾驶公司融资规模都是非常多的，加上蔚来的用户服务体系，需要资金去支持的。”李斌表示，以蔚来的融资能力来看，有信心募集到支持公司长期发展的资金。从资金使用来看，主要还是投入研发和用户服务体系方面，用户服务体系已经完成了第一阶段投入，但后续研发还是需要很大的资金。

在回答有关造车新势力市场竞争的提问时，李斌表示，募集资金的能力对于新造车企业是非常重要的，但光有钱不能解决问题，资金的使用效率、资金花在什么地方非常重要。

李斌认为，不能把所有的新造车企业划为一类，希望做一个领先者还是追随者也非常不一样。“像华为每年几百亿技术投入才能厚积薄发，我们还是把自己的标准定的比较高，几年以后大家能看到蔚来的研发投入的产出。

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关键词：蔚来李斌

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