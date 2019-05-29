高通正式请求美法官中止执行反垄断判决，称上诉将成功

5月29日消息，高通公司在周二正式请求美国联邦法官高兰惠(Lucy Koh)在其上诉期间中止执行反垄断判决。高通的上诉可能在一年多以后才会出结果。

高通在提交给加州圣何塞联邦法院的文件中称，公司相信能够在上诉时取得成功。目前，高通尚未正式提起上诉，周二提交的文件只是请求法官暂时中止执行反垄断判决。

高兰惠在5月21日作出了有利于美国联邦贸易委员会(FTC)的判决，认定高通在智能机芯片市场非法排挤对手。FTC在2017年1月对高通提出了反垄断指控。她裁定，高通的专利授权做法是在“扼杀竞争”，要求高通以公平价格与客户重新磋商授权协议，并且不得威胁切断供应。她还要求高通必须以公平条款向联发科等对手提供专利授权。

高通辩称，高兰惠的判决引发了“严重法律问题”，因为她剔除了2018年3月证据收集截至日期以后的证据，包括苹果放弃高通芯片转用英特尔产品显示出高通并未压制芯片市场。高通还表示，FTC在本案中提出的理论在反垄断法中前所未有。FTC认为，高通的专利授权做法相当于对智能机制造商“征税”，然后利用创造出的利润损害其对手。

高通表示，高兰惠的判决将迫使其重新磋商授权协议，甚至向与其竞争的芯片供应商提供授权协议，将打乱公司业务，一旦公司上诉成功将无法挽回。今年4月，在高通与苹果公司达成和解协议后，高通股价飙升了23%。但是在高兰惠判决出炉后，高通股价又下跌了15%。

“在从根本上重建公司业务关系后，高通将无法有序地回到判决前的业务模式，”高通表示，“在上诉推翻先前判决后，公司也无法解除重新磋商的授权协议。”

如果高兰惠驳回高通提出的中止反垄断判决请求，那么高通就会向美国第九巡回上诉法院请求中止反垄断判决。即便高通无法中止反垄断判决的执行，其上诉依旧会继续推进。

FTC尚未置评。