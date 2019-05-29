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Kipon又做新镜头，X卡口IBEGON 12mm/2.8九月出货

2019-5-29 11:07:38来源：爱活网作者：Napoleon责编：懒猫/实习评论：

在CP+2014上Kipon曾开过玩笑，说会推出可用于M43、索尼以及EOS M卡口的无反镜头。5年过去了，Kipon居然埋了自己坑，计划在9月发售富士X卡口镜头IBEGON 12mm/f2.8。

Kipon IBEGON 12mm/f2.8是全新设计超广微距镜头，但操刀不是Kipon自己，而是IB/E OPTICS。IB/E OPTICS是一家德国光学公司，主要业务范围在电影镜头以及工业镜头，在ARRI推出Alexa 65时候，它帮助ARRI将哈苏中画幅镜头改造成电影镜头，拥有丰富光学设计经验。Kipon如何不远万里，“勾搭”上IB/E OPTICS就无从得知了。

IBEGON 12mm/f2.8由12片9组镜片构成，成像圈为28.6mm，最光圈范围为f/2.8-f/22，最近对焦距离15mm，带有7片光圈叶片，手动对焦，预计在今年9月发售，售价待定。

现阶段Kipon尚未公布镜头样张，只提供MTF、暗角、畸变等测试数据，从MTF数据上看全开光圈下镜头中心分辨率不错，边缘下降明显，光圈收缩到f/5.6时边缘明显改善，光圈全开始暗角不小，畸变问题不算严重。IBEGON 12mm/f2.8虽是一支X卡口镜头，但它采用手动对焦设计，兼容M43、E、EOS M卡口只要更换屁股即可，相信为了扩大销售，Kipon会推出其它卡口版本。

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