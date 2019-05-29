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赠加湿器+音响，配备升降摄像头：OPPO K3手机1499元新低

2019-5-29 12:00:20来源：IT之家作者：肉山责编：一乖评论：

IT之家5月29日消息 K3是OPPO本月23日推出的一款中端手机，配备千元升降摄像头+骁龙710+UFS 2.1闪存，售价1599元起。今日音箱加湿器套装预付定金100元，尾款立减200元，套装1499元到手，真可谓性价比十足了：点此购买


外观方面，OPPO K3采用了6.5英寸全景屏，前置摄像头采用升降式方案。官方介绍，OPPO K3升降式结构支持20万+次升降，支持类DC调光，低亮度无频闪护眼。拥有星云紫、秘境黑、晨曦白三种炫彩渐变配色。

核心配置上，OPPO K3搭载高通骁龙710 AIE移动平台，最高配备8GB内存+256GB存储，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，电池容量为3765mAh，支持VOOC 3.0闪充，支持屏幕指纹识别（第六代屏幕指纹技术）。保留了3.5mm耳机孔，配备了杜比全景声。

此外，OPPO K3搭载Game Boost 2.0技术。官方介绍，得益于Game Boost 2.0，王者帧率稳定性提高了35.6%，王者卡顿概率下降50%，王者游戏触摸性能提升了16.2%。前置1600万像素，支持美颜算法和OPPO的人像模式2.0。后置则采用了1600万像素+200万像素AI智能双摄组合，60fps高拍照帧率，F1.7大光圈超清夜景2.0。

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