台北电脑展2019：潘通调色OLED屏不够，技嘉Aero 15甚至请Azure AI助力

在华硕把OLED屏幕玩出花后，技嘉也忍不住要用屏幕材质做文章，原本属于游戏本系列的Aero 15在装入一块4K AMOLED面板之后，突然就摇身一变成为了讨好设计师群体的性能怪兽。

按照技嘉以往的作风，Aero 15 OLED一样在出厂时就让X-Rite Pantone把这块超清三星面板调好色，让它能达到100% DCI-P3色域，同时也通过了HDR 400认证。不过面板的更换也让它失去了超高刷新率所代表的游戏本标志身份。

其内部配置了Intel在标压端最强力的Core i9-9980HK八核CPU，显卡最高也可配GeForce RTX 2080 Max-Q，至于高速内存和SSD那自然也不能少，不过更凸显这台笔记本目标人群的配置是一个UHS-II速度规格的SD卡读卡器，很显然视频内容创作者更会喜欢这样的整合。

另一方面，技嘉Aero 15 OLED可能是目前世界上唯一一款整合了微软Azure AI的笔记本，AI通过学习用户的使用习惯，会自行调整CPU和GPU的工作状态以达到最佳性能平衡。按技嘉的说法讲，有了Azure AI的帮忙，Aero 15 OLED在Premiero Pro下的运行速度能提高20%~40%，听上去非常诱人，不知它在实际使用中是否能稳定拥有这样的加速表现。

技嘉Aero 15 OLED在连接性方面上也有不少亮点，例如Wi-Fi 6连接，还有HDMI 2.0视频输出，以及雷雳3+DP的双USB-C接口配置，至于为什么一台针对设计师的电脑还要RGB背光键盘……就当是技嘉忘记把它改成普通的单色背光了吧。

目前有关这台新笔记本的市场信息只有Aero 15系列的6万新台币起售价，要具体到Aero 15 OLED身上的话还得等到下个月技嘉才能放出更多定价信息。