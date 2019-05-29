摩根大通扩展Zether协议，或为Quorum项目开发新隐私功能

摩根大通(JPMorgan Chase)的区块链团队为基于以太坊的区块链开发了一项隐私功能，不仅可以隐藏交易发送金额，还可以隐藏交易发送人。

摩根大通向CoinDesk独家透露，它已经在Zether协议添加了一项扩展。Zether协议是一种保密的支付机制，兼容以太坊和其他智能合同平台，旨在为交易增加更深一层的匿名性。这家总部位于纽约的金融机构将于周二开放该扩展的源代码，该扩展可能与该银行自主开发的私人版以太坊平台Quorum一起使用。

Zether由包括斯坦福大学的Dan Boneh在内的一群学者和金融技术研究人员创建，它使用零知识证明(zero-knowledge proof, ZKPs)，这是数学的一个分支，允许一方在不传递任何有关私密细节的情况下证明某些秘密价值或信息的知识。

摩根大通Quorum和加密资产策略负责人Oli Harris向CoinDesk解释了这一新扩展的功能：

“在基本的Zether协议中，账户余额和转账金额是隐藏的，但参与者的身份不一定是隐藏的。我们已经解决了。在我们的实现中，我们为匿名扩展提供了一个证明协议，这样在一个更多方参与的环境中，发送者可以将自己和交易接收方进行隐藏。”

过去一年，摩根大通一直在区块链领域进行布局，而最吸引媒体关注的当数其计划推出一种名为JPM Coin的内部、价格稳定的加密货币。

同样重要的是，摩根大通吸引了约220家银行加入其基于Quorum的银行间信息网络，并在最近完成了与微软Azure的大量集成工作，因为该公司继续准备将Quorum剥离出来，作为一种开源协议进行开放。

Harris指出，Zether的隐私支付架构整合了以太坊采用的基于账户的方法，而不是比特币客户端使用的未占用交易输出或基于UTXO的方法。UTXO也是隐私加密货币Zcash的一个特性，Quorum的原始ZKP组件就是基于UTXO之上的。

通过这种方式，该扩展不仅可以使Quorum的用户受益，还可以使在以太坊上搭建其他变型产品的企业受益。或者，毫无疑问，可以使利用公共以太坊区块链的企业受益。

隐私性对企业联盟意味着什么？

对于像基于以太坊的Komgo等涉及能源领域交易的项目来说，确保银行与其他机构之间交易的所有方面的隐私性可能是非常实用的特征。Harris说道：

“当我们考虑在Quorum之上构建社区时，如果有人想在一个联盟中得到一个有效的无信任匿名支付机制，那么这才是相关的。这就是为什么我们想把它开源给社区，这样任何人都可以在它的基础上进一步开发，继续增强它的功能，并根据需要把它潜在地应用到他们的用例中。”

Harris的工作是加强Quorum在摩根大通内外的应用。他补充道：

“当我们审视自己的摩根大通应用(Zether的扩展版本)，它将是我们考虑的众多选择中的一个。”

让Zether交易更具隐私性的工作也可以用于微调企业联盟内部的Quorum部署，从而使该扩展进一步加强该协议，以实现摩根大通考虑已久的将其剥离出去的目标。

复杂的零知识证明方案的一个缺点是它们所消耗的算力可能会减慢区块链的速度。但是Harris表示，额外的模糊参与者身份的加密技术并没有对Zether产生这样的影响，他总结道：

“这不会对Zether的性能产生影响；它更像是一个内置的附加功能。当然，在生产网络的性能和可扩容性方面，我们仍然处于非常早期的阶段。”