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宝可梦事业战略发布会：发布全新云服务“宝可梦Home”

2019-5-29 14:48:12来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家5月29日消息 今日上午9时，精灵宝可梦公司召开了事业战略发布会，发布了全新的云服务“宝可梦Home”，以及其他一些新项目。

为了让玩家对早晨起床有所期待，精灵宝可梦公司将于2020年推出新游戏《宝可梦 Sleep》。玩家的睡眠将影响该游戏玩法。宝可梦公司还与任天堂合作开发了一款名为“宝可梦GoPlus+”的睡眠追踪设备。这一设备将与专为休息和睡眠设计的游戏相连接。

宝可梦公司还发布了全新的云服务“宝可梦Home”，支持《精灵宝可梦 GO》、《精灵宝可梦 Let's Go》、《宝可梦 剑/盾》以及原3DS上的《宝可梦》游戏，将于2020年初登陆iOS、Android和Switch平台。通过“宝可梦Home”，玩家可在外使用手机进行宝可梦交换。

宝可梦公司表示，任天堂3DS游戏《大侦探皮卡丘》的新版本即将推出，但其剧情将与电影有所不同。

同时，发布会还介绍了中国首款正版宝可梦手游《宝可梦大探险》。《宝可梦大探险》由网易游戏与Game Freak、The Pokemon Company联合出品，游戏中的“宝可梦”均会以方块形象登场。

此外，宝可梦公司与DeNA合作开发的新手游《宝可梦 Masters》，预计将于2019年登陆Android 和iOS平台。

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关键词：宝可梦

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