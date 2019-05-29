B站COO李旎：超2000万人在B站看纪录片

5月29日消息，哔哩哔哩副董事长兼COO李旎在2019网络视听大会上对外披露，过去一年B站活跃的纪录片观众超2000万人。

根据B站的统计，今年5月，B站纪录片的日均流量同比增长264%，日均覆盖人数同比增长253%，过去一年B站活跃的纪录片观众达到了2166万人。

李旎还披露了爆款纪录片《人生一串》的最新进展，目前《人生一串》第二季已经制作完毕，今年7月将正式回归B站。作为去年夏季的口碑纪录片，《人生一串》第一季在播出一年后，至今每月依然有100万的新增观众。

2016年，B站凭借《我在故宫修文物》开始涉猎记录片，2017年发起了哔哩哔哩纪录片寻找计划。之后，B站联合国内优质团队，先后出品了《极地》、《人生一串》、《历史那些事》等优质作品。

近年来，B站先后与 BBC联合出品了《神奇的月球》，与Discovery达成了包括145部纪录片，200小时的独家内容以及内容共制计划的深度合作，与日本NHK共合作250小时内容，引进了包括《不了神话：宫崎骏》、《良工巨匠》、《筑地寻味》等优质纪录片，与新加坡最大的传媒集团MediaCorp进行了纪录片内容的引进合作，播出了《读懂亚洲》、《城市DNA》、《烹饪英豪》等纪录片。

相比其他纪录片出品方，在受众上，B站出品的纪录片更专注于年轻人群体。在选题上，更强调获得感，好奇心，同理心。基于这些标准，B站开发了一系列美食、历史，创新题材的纪录片，包括了今年上半年播出的《川味3》，即将上线的记录大学食堂的《大学美食图鉴》，反映中国各地物产和风土人情的《万物滋养》，以真人秀+纪录片的形式，记录9位不同行业的人用500元寻求幸福的过程的《500元的幸福》，以及关照00后内心《小小少年说》等。