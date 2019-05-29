北京邮电大学教授吕廷杰：5-8年后，5G将改写社会游戏规则

C114讯5月29日消息，2019中国国际大数据产业博览会于5月26日-29日在贵阳举办，5G作为未来全联接世界和未来信息社会的重要基础设施和关键使能者，成为数博会上的热点话题。在“5G智联万物，数字慧通未来”高端对话上，北京邮电大学教授、中国信息经济学会副理事长吕廷杰表示，5G网络的本质是无限连接，在未来5-8年会渗透到生活的方方面面，连接产生高价值的关键数据，未来大数据会有全新的飞跃。

在移动通信的发展趋势上，2G优化和完善了1G人与人的语音通信，3G解决了用手机上网、创造了全新的应用场景，4G对3G培育出来的业务再次优化完善，而5G的到来，要解决物联网、车联网和工业互联网的应用，这是一场重大变革。吕廷杰表示，当一个社会万物互联的时候，那么游戏的规则就被改变了。

以前的操作主要是解决人跟级计算机的通信方案，所以5G在操作系统上完全有可能产生一种全新的商业逻辑或者一种新的创新，将拉动国民经济巨大发展。吕廷杰表示，5G产业链对于全产业链全生态规则的改变主要表现在三个应用场景：

第一个场景是增强移动宽带，主要为高清交付类应用，大量的智能家居会使用4K到8K的高清视频，还有其他室内覆盖解决方案以及远程医疗等；

第二个应用场景是海量机器连接，5G的切片技术可以动态调整资源，具备提供点对点服务的能力，此时，海量机器连接的重点在于连接，将原来不可控、不客观的东西可感知、可测量，可以进行动态的管理；

第三个应用场景是要到明年一季度通过的高可靠低时延操控类的应用，这类应用将会使社会实现高度的自动化，在这个情况下，吕廷杰罗列出5G衍生出的四大商业模式：一是卖流量，二是基于连接，三是网络切片，四是根据互联网公司画像提供用户精准服务。

最后吕廷杰表示，5G必将重构数字经济生态，从而改变5到8乃至10年以后整个社会的游戏规则，站在国家竞争战略的角度去看，我们要打造良好的商业模型，不仅要在技术上领先，还要在商业模式上领先，最后推动整个社会的发展。