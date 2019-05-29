米家互联网立式空调C1评测：小机身，聪明制冷制热

小米涉足空调市场不是近一两年的事情了，但去年终于不满足联合其它品牌，正式推出壁挂式的米家互联网空调C1，到了今年春末之时发布了首款互联网立式空调C1，将空调价格战引到客厅之中。

2匹小机器

为了满足客厅等大空间制冷需求，立式空调功率更高、尺寸较大，2匹空调内机宽度接近半米，深度也有30多厘米，对于寸金尺土的北上广深一线城市，甚至苏杭等二线城市都是巨大的空间浪费。米家立式空调C1不仅将价格控制2999元（发稿时小米有品上的售价）上，而且采用圆柱体外形，瘦身减磅，将宽深高控制348×345×1738mm，底座直径只有416mm，外观看起来更小，实际占地面积也更小，省下宝贵的空间。

米家立式空调C1外机

为了防止用户在安装、使用空调时空调过于贴近墙面，影响空调进风，米家立式空调C1附带了一套两个半月型的隔墙支架，而且会为安装一个适合大功率供电的墙插面板，让用户用起来更放心

外观方面，米家立式空调C1使用的是常见白色配色，只有启动空调，才会露出中间长度达到90cm的黑色出风口，出风口能根据用户设定，上下左右扫风，将1100m³/h冷热空气输送到客厅每一个角落当中。

在出风口之上，布局了模式、扫风、降温、升温、风速与开关所有触控按键，在启动空调之后按键上方才会露出隐形显示屏。总的来说，米家立式空调C1外观设计非常简约、显瘦，稍有不足的是按键下方的银色字体，显得有点廉价。

智能控制

在近一两年时间，国内家电品牌大谈AIoT，要让家用电器再一次互连起来。不过小编眼中，国内家电圈里最有AIoT发言权莫过于小米，在家电行业中小米是近今年才崛起的新面孔，没有自己的工厂，可凭借包罗了摄像头、手机、洗衣机、电暖器、电源开关、智能音箱、视频门铃、扫地机器人、电视盒子等等庞大生态圈产品，构筑了一个智能平台。

米家立式空调C1很好享受了这方面红利，只要你将空调连入网络之后，即使你找不到遥控器，也可用手机中的“米家”APP，控制空调、开关、温度设定。

手机APP控制米家立式空调C1

不过在客厅中更常用的电视遥控器，若是客厅里摆放的是全面屏电视、画壁电视等小米电视，或是有小爱智能音箱，你可以通过电视中的“米家”或是对小爱发送语音指令，控制米家立式空调C1所有功能，这样在每年夏天到来时再不用翻箱倒柜找空调遥控器了。

使用全面屏电视控制米家立式空调C1

若是家中有米家温湿度传感器，更可将它与米家立式空调C1联动起来，这样空调能根据传感器检测到温度数据，自动控制温度。当环境温度高于用户设定的温度，制冷降温，反之制热升温。米家立式空调C1绝对是当今天控制方式最多，控制最为简便的立式空调。

快速制冷制热

米家立式空调C1作为一款入门价格2匹立式空调，能耗比自然不会太出色，制冷量5100W，制热量5650W，只符合3级能效标准、能效比3.19，那制冷、制热速度快么？我们把测量仪器放在空调出风口上，测试了C1制冷、制热速度。

首先是制冷速度，空调设定到最低温度，测试时间长约30分钟。C1的制冷非常快速，在制冷2分钟后出风口温度就降低了10摄氏度，6分钟后出风口温度就达到了最低值，在接下来20多分钟时间出风口温度在6℃左右徘徊。

接下来是制热测试，空调温度设定到最高的31℃。在制热开始3分钟后，出风口温度开始攀升，6分钟后温度接近30℃，10分钟后出风口温度就维持在40℃左右了，开始稳定制热。

结语

作为空调行业的新手，小米在米家互联网立式空调C1上没有去拼能效、拼功率，而是发挥自身特长，将空调融入小米生态链当中，提供多种智能的控制方式，让用户用起来更舒服、省心，而且较小的体积更能讨好一二线城市用户，加上2999元，是一款非常有吸引力的空调。