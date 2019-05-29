软银已选择诺基亚作为其主要5G合作伙伴

5月29日消息，据国外媒体报道，软银已经选择诺基亚作为其战略合作伙伴，它将通过使用诺基亚的AirScale解决方案来推动其商业5G服务发展。

诺基亚5G AirScale的推出，将使电信公司能够满足消费者和工业对5G日益增长的需求。

诺基亚的5G AirScale在分布式和集中式架构中支持多个频率，这将使得软银在网络发展方面具有极大的灵活性。

诺基亚是软银多项技术的既有供应商。随着软银转向诺基亚的5G终端产品组合，选择诺基亚的5G无线技术再次强化了两家公司之间的牢固关系。

诺基亚的5G AirScale将被部署在日本各地，以为企业和消费者带来5G无线接入网。5G投资将为消费者带来5G增强型移动宽带（eMBB）服务，包括5G超可靠低延迟连接（URLLC）和增强机器类通信（eMTC），并为5G时代的行业提供多种新的应用和服务，从而使消费者受益。

诺基亚日本业务主管约翰•哈灵顿（John Harrington）表示：“我们很高兴能继续与软银保持长期合作关系，并在向5G转型的这一重要里程碑时刻与软银合作，成为其值得信赖的端到端合作伙伴。我们致力于帮助软银推出商用5G网络。”

目前，诺基亚有38个5G商业合同，其中20个是与指定客户签订的。通过提供端到端解决方案，该公司将继续成为客户的最佳合作伙伴之一，并为网络和业务的转型做出贡献。