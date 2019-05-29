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酷狗回应维权事件：有商家通过不正当竞争手段获利

2019-5-29 17:28:15来源：新浪科技作者：李楠责编：远洋评论：

5月29日下午消息，针对近期掀起的音乐人维权风波，酷狗直播方面发布声明，做出回应。

酷狗直播表示，在“星愿计划”（圆梦计划）活动中，接到了大量主播投诉，反映音乐质量不达标，有商家通过不正当竞争手段获利。

因此，酷狗直播现推出“音乐最自我承诺函”和“音乐制作明细流程”，对不敢承诺音乐质量、不敢公布音乐制作明细，妄图用恶意行为混淆视听、浑水摸鱼的商家，将一律诉之法律。

自今年四月起，微博上陆续有消息反映有关酷狗方面圆梦计划的音乐人维权事件。据称涉及范围包括上百的音乐人，涉及损失金额超过1亿元。

圆梦计划主要是为音乐主播提供打造专属作品的机会，其大致流程，是由参与计划的音乐人作为商家，制作原创歌曲DEMO（样本）并上传到酷狗旗下5sing平台，由酷狗主播从中挑选采购。

参与此计划的音乐人提到，5sing商城于今年3月初发布通知，在3月25日完成的众筹依然可以正常制作歌曲，未完成计划视为失败，之后又在无任何通知的情况下关闭下单通道，导致主播无法正常下单，主播与制作商家无法继续制作。由此，商家制作音乐的费用无法兑现。

据微博曝光消息，4月初，商家跟主播向平台讨说法无果，而近日，音乐商家在线下向酷狗方面维权。

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关键词：酷狗

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