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宝尊电商第一季度营收12.87亿元 同比增长39.7%

2019-5-29 17:29:14来源：新浪科技作者：李明责编：嗜橙/实习评论：

5月29日下午消息，宝尊电商(Nasdaq:BZUN)今日发布了截至3月31日的2019财年第一季度财报，总净营收为人民币12.868亿元（约合1.917亿美元），同比增长39.7%。净利润为人民币3400万元（约合510万美元），同比增长127.8%。不按美国通用会计准则（non-GAAP），净利润为人民币5260万元（约合780万美元），同比增长64.8%。

第一季度财务业绩摘要：

总净营收为人民币12.868亿元（约合1.917亿美元），同比增长39.7%。

运营利润为人民币4580万元（约合680万美元），同比增长61.3%。不按美国通用会计准则，运营利润为人民币6470万元（约合960万美元），同比增长41.7%。

归属于宝尊电商普通股股东的净利润为人民币3400万元（约合510万美元），同比增长127.8%。不按美国通用会计准则，归属于宝尊电商普通股股东的净利润为人民币5260万元（约合780万美元），同比增长64.8%。

每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币0.59元（约合0.09美元）和人民币0.57元（约合0.08美元），而上年同期分别为人民币0.27元和人民币0.25元。

不按美国通用会计准则，每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币0.91元（约合0.14美元）和人民币0.89元（约合0.13美元），而上年同期分别为人民币0.57元和人民币0.54元。

第一季度运营业绩摘要：

GMV为人民币78.310亿元，同比增长58.4%。

截至2019年3月31日，品牌合作伙伴的数量从2018年3月31日的156个增加到200个。GMV品牌合作伙伴的数量从2018年3月31日的150个增加到192个。

截至2019年3月31日，宝尊电商拥有现金、现金等价物和短期投资5.767亿元人民币（约合8590万美元）。

业绩展望：

宝尊电商预计，2019财年第二季度总净营收将达到人民币15.50亿元至16.00亿元，同比增长34%至38%。

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