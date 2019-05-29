霍尼韦尔凭借区块链技术推动二手飞机部件交易

5月29日消息，据国外媒体报道，霍尼韦尔(Honeywell International)正利用区块链（Blockchain）技术推动二手飞机部件交易，方便对部件资质证书和来源的核查，加快交易速度。

今年早些时候，霍尼韦尔旗下子公司Honeywell Aerospace（航空航天）推出了一个基于区块链的在线交易平台，逾800家国际买家和卖家能够在平台上实时交易航空部件。区块链技术也被称之为分布式账本技术，是一种互联网数据库技术，其特点是去中心化、公开透明，让每个人均可参与数据库记录。虚拟货币比特币就是区块链技术最早、最成熟的应用之一。

参与者包括Dassault Falcon Jet和专业飞机维修公司StandardAero Aviation Holdings等等。

在区块链技术出现之前，安排一笔交易平均需要两通电话和四封电子邮件，完成交易需要两天时间。发动机等较大部件的销售可能需要数周的时间发送报价和交换文档。有了区块链技术，方便对部件资质证书和来源的核查，买家可以查找部件并立即购买。

霍尼韦尔航天航天集团旗下业务单元研发创新解决方案，以及飞机发动机、驾驶舱和客舱电子设备、空中无线网络连接、物流等技术和产品，以降低汽车和飞机油耗，提高航班准点率，提升飞行和跑道安全。

在中国，霍尼韦尔的航空业务由四家合资企业及一家独资企业组成，为中国国内及国际航空市场提供辅助动力装置、航空零备件、航空电子产品及机轮与刹车产品等维修服务，并生产发动机及环境控制系统相关部件。

周二收盘，霍尼韦尔(NYSE:HON)股价下跌0.85%至165.26美元，总市值约1202.67亿美元。