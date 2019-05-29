你在微信上想要的功能，QQ 都帮你实现了

前不久QQ加入了语音进度条的功能，微信用户表示十分想要。

QQ 20周年，朋友圈里流行起了晒Q龄的活动。不少人从学生时代就开始使用QQ，一直到毕业、工作，甚至步入了中年。而QQ自己却不像一个已经20岁的老应用，它还在不断增加着新功能、制造新惊喜。

相比之下，年轻的微信反而显得有些「行动缓慢」，不少呼唤已久的功能迟迟不肯上线，比如语音进度条、夜间模式等。而这些功能，在QQ上已经都实现了。

语音进度条

要说微信用户最期待的功能，语音进度条应该可以排到前三。很多人都被连续的60秒长语音轰炸过，本来几秒钟就能看完的文字内容，播放语音需要花上好几分钟。如果一不小心打断了播放，就得重新再听一遍......实在是浪费时间。

解决长语音的问题，首先可以使用微信自带的语音转文字，这个功能只对普通话管用，稍微嘈杂一点的环境就会不准确。而语音进度条可以大量节省收听者的时间，只听重点。不少主打通讯的社交软件就以此为卖点，比如锤子科技的子弹短信、今日头条的飞聊。

在手机QQ的8.0.0版本中，也加入了语音进度条的功能，经过了几个版本的优化，在QQ中收听语音消息变得十分方便。你可以用自带的功能将语音转为文字，然后控制进度条播放想听的内容。嫌他废话太多？你还可以选择1.5倍速、2倍速播放，就像很多视频网站一样。

聊天记录同步

在我的手机里，空间占用最大的应用不是视频，也不是游戏，而是微信。很多人由于工作原因会加很多聊天群，每天产生大量数据，而这些群大部分还不能删除。

微信的聊天记录功能十分原始，只能保存在本地，没有云端服务。这导致聊天记录一旦丢失，就很难再找回来。换手机时更是麻烦，动辄几十个G的聊天记录，一转就是好几个小时，还不能断，否则就要重新转移。（如果流量充足，可以尝试用一台手机给另一台手机开热点，传输会更加稳定。）

QQ一直都支持聊天漫游的功能。换手机、恢复出厂，都不用担心聊天记录丢失。聊天记录默认支持7天的漫游，如果不够还可以开通超级会员，体验最多两年的漫游，非常方便。

聊天界面长截图

八卦是人类的本能，有人经常会将有趣的聊天记录分享给朋友。在微信里，你可以选择逐条转发和合并转发，最终收到的是一串聊天消息，并不直观。

直接截图要更为方便，QQ就将聊天界面的长截图做成了内置功能。你可以长按消息进行多选，勾选好要截图的消息后，点击长截图按钮合成。点击消息可以自由选择内容，出于隐私保护，可以选择隐藏昵称，不用再进行二次处理。最后点击完成，就是一张美观的聊天截图。

QQ上还有很多值得微信学习的功能，比如夜间模式、文字识别、回复指定消息（微信只能在电脑端完成）等。QQ由于面向的是年轻人，在功能的尝试上更加大胆，没有什么束缚。而微信的使命过于重大，反而束手束脚。

如果你对于现在的微信还不满意，其实可以尝试用回QQ，从易用性上来说它已经做得非常不错。