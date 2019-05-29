Windows未来成谜，微软阐述其“现代OS”愿景

微软在Computex 2019上的公布继续着它最近的玄学思路，在月初的Build大会上，它对Windows的故意忽视我们可以认为是大会本身面向开发者的缘故，而在Computex这种直面一般消费者的展会，对Windows继续闪烁其词，就显得非常可疑了。

微软登台Computex 2019发表演说的内容，主要集中于一个新的“现代OS”上，微软意图让该操作系统在未来的新形态设备类型中栖身，承诺它将会拥有以下几个重要特性：

全时连接——WiFi、LTE/5G网络连接能时刻在线，不让用户操心信号导致的断网；

默认安全——机器状态与操作系统分离，计算过程与应用程序分离，双分离保护用户在设备的生命周期内不遭到恶意攻击；

性能稳定——从设备被激活的那一刻起一切便已就绪，并且不用时刻担心设备的充电需要；

无缝更新——现代OS的自我更新必须全程在后端完成，无需打断用户，更新体验即刻可靠；

云端连接——能借助云端的计算力强化边缘设备的用户体验；

AI助力——现代OS将能预判用户第二天的任务，协助用户快速完成，同时也可加强应用程序的智能属性；

多维感知——手写笔、声控、手指触控、眼动控制，任何用户想要的交互手段都可像键鼠一般适用；

形态灵活——现代OS要具备正确的传感器支持和准确的姿态感应，允许创新的设备形态能发挥其价值。

八个大要素看完，关心过微软生态的人能感觉到其中有一部分细节微软现在的Windows已经可以做到，比如说感知这部分，还有AI助力，Azure AI能提升Premiere Pro的渲染速度，但更多的承诺对Windows来说显然超前了非常非常多。除非这是一个全新的，基于云端的操作系统，像Chrome OS那样，或许还说得通。

总之，从微软的陈述来分析，今年Computex它没有太多想要跟我们分享的——至少Windows系统是如此，Windows 10 19H1才正式推送没多久，有关19H2的新信息现在还寥寥无几；而Build 2019上传闻的双屏设备和Windows Lite轻量版，以及Windows Core OS等有关操作系统未来的公布，也都只仅仅被证实是传闻而已。

微软对Windows未来的守口如瓶究竟是好事还是坏事？现在断言为时过早，但从Edge Chrome化的现象来猜测，这个“现代OS”在脑海里的模糊形状，应该会指向Google了吧。