高通发布VR/AR头盔参考设计，由5G手机通过USB-C驱动

北京时间5月29日晚间消息，据美国科技媒体CNET报道，根据高通公司的计划，将来的VR（虚拟现实）和AR（增强现实）头盔将由手机通过USB-C接口来驱动。而且，这些头盔的强大功能可能要超出想象。

高通今年早些时候已经宣布，与USB-C相兼容的VR和AR头盔即将上市。今日，高通又发布了一种新的可工作原型的参考设计，展示了这些头盔将来可实现的更多实际工作方式。

该参考设计名为“高通骁龙Smart Viewer参考设计”，将使用USB-C连接到一系列经过批准的支持5G的骁龙855手机。可以想象一下，在VR和AR头盔内置芯片执行一些工作的同时，由手机来帮助分担其他一些工作，如控制器跟踪、眼球追踪和头盔定位等。

高通VR和AR业务负责人雨果·斯沃特（Hugo Swart）认为，这种手机和头盔相结合，分别处理不同任务的模式，将来未来的发展趋势。

当前，独立式VR头盔，如Oculus Quest，的确给人们留下了深刻的印象，但它严重依赖于内置的功能强大的专用芯片。而高通这种手机和头盔相结合的模式，将制造出体积更小、价格更低的VR和AR头盔。

斯沃特预计，基于该参考设计的VR和AR头盔将于2020年大规模上市。这意味着，伴随着5G手机的上市，我们将看到越来越多的低成本、USB-C智能眼镜和VR头盔。