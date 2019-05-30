苹果为App Store收30%分成辩护：我们的开支也很高

新浪科技讯北京时间5月29日晚间消息，据美国科技媒体VentureBeat报道，针对美国最高法院最近作出的一项裁决，苹果公司今日展开辩护，在公司网站上进一步强调其原则和做法。

本月中旬，美国最高法院9位大法官以5:4的投票结果裁定苹果败诉，宣布iPhone用户有权向法院提起有关App Store的反垄断诉讼。对于最高法院的这项裁决，苹果今日在其网站上再次强调了其原则和做法。苹果为App Store抽取30%的分成给出了理由，称这部分费用被其巨大的运营开支所抵消。苹果还强调，App Store应用商店中还拥有大量的免费App，苹果并不从中获取利润。

苹果还称，其“严格的App审查程序”结合了人类专家和自动化系统，仅凭借“兼容性”这一项标准，就删除了140多万个App。由于拥有2000多万名开发者，当前苹果每周审查的App数量超过10万个，其中60%获得批准，40%因为漏洞、隐私或其他问题被拒之门外。当然，开发人员还有机会重新提交申请。

苹果还表示，自2008年上线以来，开发者已经通过App Store赚到了逾1200亿美元。另外，App Store内84%的应用都是免费的，开发者不会向苹果支付任何费用。

最后，苹果还利用这次机会宣扬其对竞争的承诺。苹果表示，相信竞争会让一切变得更好，并为用户带来最好的应用。

事实上，从2011年开始，就有消费者团体起诉苹果利用App Store应用商店垄断iOS软件分发。这场官司前后持续了8年，多个反垄断团体都代表消费者参与到诉讼中。直至去年11月，该案被起诉到最高法院。

最高法院的这项裁决为有关苹果应用商店佣金和政策的反垄断诉讼开启了大门。iOS是一个封闭的平台，iPhone用户必须通过苹果的App Store下载和安装应用。对于开发者，所开发的App必须要提交给App Store审核通过后才能上架。

如果是一款付费App，苹果还要从中抽取30%的分成。仅2018年，苹果通过App Store赚取的收入就高达110亿美元。