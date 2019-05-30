看完《大侦探皮卡丘》，你要不要做个“宝可梦”？

今年2月27日，宝可梦直面会公布了Nintendo Switch新作《宝可梦剑/盾》的消息，转眼三个月时间过去，就在大家期待即将到来的E3会有什么新的看点时，宝可梦公司（The Pokémon Company）召开了一场发布会，带来了让人意想不到的各种惊喜。

从新的《大侦探皮卡丘》游戏，到宝可梦云端服务，再到新的游戏配件和手机游戏，宝可梦公司给玩家画了不少看起来很好吃的「大饼」，下面极客之选（公众号GeekChoice）就来为你盘点一下本次发布会上的重点。

宝可梦Sleep

「在走路之外，我们决定开始关注大家的睡眠。」宝可梦公司首席执行官石原恒和表示，宝可梦公司将推出新的游戏项目宝可梦Sleep。

宝可梦Sleep是一个手机App，它的主要功能是让宝可梦可以在晚上也陪着玩家。并且唤醒玩家的每一天，简单来说，就是对玩家的睡眠进行监测，并根据睡眠时间在每天早上带来一些惊喜。官方的介绍不是很多，更多消息需要等到2020年才会公布。

宝可梦GO Plus+

2016年，伴随AR游戏《Pokémon GO》的火热，宝可梦官方推出了外设GO plus，这个手环能让玩家在外出时不掏出手机就探测到宝可梦。2018年《精灵宝可梦Let's Go！皮卡丘·伊布》发布，宝可梦公司又推出了「精灵球Plus」，在游戏配件这条路上，新的宝可梦GO Plus+也加入了进来。

宝可梦Go Plus+外观看起来像一个大号徽章，内置LED可以发光，玩家在白天可以拿着它走路计步，同步信息给《Pokémon GO》，晚上放在身边则会通过内置的传感器记录你的睡眠信息，然后同步手机，并通过宝可梦Sleep带来一些意想不到的惊喜，更多消息也要等到2020年才会公布。

《大侦探皮卡丘》

电影《大侦探皮卡丘》的热映再一次用事实证明了宝可梦在全世界有多么热火，所以宝可梦公司决定推出3DS平台上经典游戏《名侦探皮卡丘》的续作，并登录Switch平台。

不过内容方面官方没有特别说明，只表示让大家做好期待，具体时间待定。

《宝可梦大冒险》

网易游戏代表Ethan Wang介绍了由网易游戏代理的《宝可梦大冒险》的最新进展，今年年初网易正式宣布拿下《宝可梦大冒险》中国代理，最近也放出了更多预告。

Ethan Wang表示，《宝可梦大冒险》中国版除了已知的各种玩法之外，还加入了玩家喜欢的PVP和社交网络功能，这款游戏前期注册用户已经突破170万人，很快将会和中国玩家见面，这大概是中国玩家最期待的事情了。

宝可梦Home

宝可梦Home是一项基于云端的新服务，简单来说，它可以通过手机App的方式，让玩家交换和传输宝可梦，因此就不用再担心没有随身带上Switch或者3DS了。

宝可梦Home将打通不同平台的宝可梦游戏，目前包括《精灵宝可梦Let's Go！皮卡丘·伊布》以及令人期待的《宝可梦剑/盾》，当然，手机平台的《Pokémon GO》也在其中。另外，官方宣布将在六月五号召开直面会，带来关于《精灵宝可梦剑/盾》的最新消息。

宝可梦大师

终于，宝可梦官方要针对手机平台开发专属游戏了，游戏名称就叫《宝可梦大师》，官方还放出了游戏相关画面。

《宝可梦大师》依然是一个集养成、对战、收集为要素的宝可梦游戏，但和《Pokémon GO》不同之处在于有故事情节，并且从目前放出的画面来看战斗部分也更扎实，这款游戏将会在今年推出，兼容安卓和iOS平台，值得期待。

宝可梦中心涉谷店

宝可梦中心一直是让很多粉丝疯狂的官方店，不过官方对开店一直保持谨慎态度。这一次新开的宝可梦中心位于涉谷，宝可梦公司首席执行官石原恒和表示，宝可梦中心不仅仅是售卖宝可梦相关产品的商店，它也是所有宝可梦粉丝可以尽情交流的场所。

新的涉谷商店以黑色作为主色调，效果图看起来更加时尚，在店门处还有超梦作为招牌，非常酷，应该会成为很多粉丝打卡必去点之一，开业时间待定。

从整场发布会来看，宝可梦公司正在围绕宝可梦IP进行深层次的尝试，从云服务到手机游戏，值得一提的是，本次发布会除了日语和英语解说，还新增加了中文解说，宝可梦公司首席执行官石原恒和表示，中国也有活跃的宝可梦玩家群体，今后将为中国玩家提供更多针对宝可梦的各种相关内容和服务，这样来看，未来更多宝可梦游戏中文化也是很值得期待的。