市场担忧经济增长美股收跌，陌陌遭集体诉讼涨3.44%

凤凰网科技讯北京时间5月30日报道，由于对全球经济增长的担忧日趋加重，作为避险资产，美国债受到追捧，收益率再次出现倒挂，市场担忧美国经济可能陷入衰退。截至收盘，道指跌221.36点，跌幅为0.87%，报收25126.41点；标普500指数跌19.37点，跌幅为0.69%，报收2783.02点；纳指跌60.04点，跌幅为0.79%，报收7547.31点。

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌1.15%，亚马逊跌0.94%，苹果跌0.48%，NetFlix跌1.58%，Alphabet跌1.56%，微软跌0.97%。

中国主要科技股全线下跌，网易跌0.95%，爱奇艺跌0.89%，拼多多跌1.24%，微博跌0.09%，腾讯音乐跌2.64%，阿里巴巴跌1.51%，京东跌0.99%，Baidu跌1.04%，趣头条跌2.41%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：触宝（涨7.93%）、瑞幸咖啡（涨7.08%）、人人公司（涨6.87%）、欢聚时代（涨4.77%）、凤凰新媒体（涨3.78%）、陌陌（涨3.44%）、搜房网（涨3.42%）、58同城（涨3.09%）、搜狐（涨3.03%）、宝尊电商（涨2.37%）、易车网（涨2.14%）、搜狗（涨1.37%）、汽车之家（涨1.31%）、优信（涨1.22%）、品钛（涨1.09%）、畅游（涨0.87%）、云米（涨0.82%）、虎牙（涨0.52%）、新东方（涨0.51%）、新浪（涨0.42%）、唯品会（涨0.26%）、小牛电动（涨0.26%）、无忧英语（涨0.17%）、达内科技（涨0.00%）。

蓝汛依旧被停盘

下跌的公司包括：流利说（跌0.51%）、UT斯达康（跌0.62%）、迅雷（跌0.76%）、携程网（跌0.84%）、正保教育（跌0.86%）、1药网（跌1.08%）、好未来（跌1.08%）、兰亭集势（跌1.33%）、500彩票网（跌1.50%）、拍拍贷（跌1.61%）、哔哩哔哩（跌1.64%）、中通（跌1.69%）、金融界（跌1.87%）、中芯国际（跌1.89%）、聚美优品（跌2.01%）、猎豹移动（跌2.22%）、世纪互联（跌2.24%）、前程无忧（跌2.57%）、乐信（跌2.69%）、百世（跌2.97%）、如涵控股（跌3.09%）、寺库（跌3.21%）、简普科技（跌4.07%）、趣店（跌4.13%）、华米（跌4.14%）、途牛（跌5.15%）、宜人贷（跌5.26%）、泰克飞石（跌7.87%）、信而富（跌9.62%）、蔚来（跌9.75%）、乐居（跌10.00%）、小赢科技（跌12.37%）。

Schall律师事务所宣布对陌陌提起集体诉讼，指控被告违犯《1934证券交易法》和美国证券交易委员会的相关法规。在2015年4月21日至2019年4月29日期间买进陌陌股票的投资者，可以在2019年7月15日前与Schall接洽。需要指出的是，这一诉讼尚未被批准为集体诉讼。起诉书指出，陌陌向市场披露了虚假和误导性信息。陌陌没有制定适当的合规检查程序，防止不恰当的需要披露的活动的发生。陌陌旗下探探约会应用不符合中国法律，这使得它面临被从中国应用商店下架的风险。基于这些事实，陌陌披露了虚假和具有极高误导性的信息。当市场解陌陌的真相后，投资者蒙受了经济损失。

Bronstein, Gewirtz &Grossman律师事务所在代表买进蓝汛股票的投资者对蓝汛展开调查。调查的重点是，蓝汛及其高管或董事是否向市场披露了具有极大误导性的信息。2019年4月29日，蓝汛向美国证券交易委员会提交文件，披露将推迟提交2018财年年报。2019年5月17日，蓝汛宣布公司以及公司CEO、董事长王松因商业贿赂受到北京检察机关刑事调查。王松当天辞任公司CEO、董事长，蓝汛被纳斯达克股票交易所停牌。蓝汛2019年5月23日宣布，它3天前（2019年5月20日）收到纳斯达克股票交易所通知函，原因是迟迟不提交相关文件不符合挂牌交易要求。纳斯达克股票交易所要求了解蓝汛更换审计机构以及蓝汛和王松商业贿赂等事宜。迄今为止，蓝汛仍然被停牌，其股票基本上已成为废纸。另外，Schall和Rosen两家律师事务所也宣布对蓝汛展开类似调查。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：英特尔（涨1.51%）、动视暴雪（涨1.13%）、美光科技（涨1.06%）、Spotify（涨1.05%）、Zynga（涨0.98%）、Snap（涨0.95%）、LendingClub（涨0.64%）、特斯拉（涨0.61%）、高通（涨0.60%）、诺基亚（涨0.60%）、西部数据（涨0.20%）。

下跌的公司包括：甲骨文（跌0.12%）、博通（跌0.14%）、戴尔科技（跌0.32%）、eBay（跌0.33%）、恩智浦（跌0.55%）、IBM（跌0.59%）、摩托罗拉系统（跌0.76%）、Pinterest（跌0.85%）、艺电（跌1.02%）、Lyft（跌1.11%）、Twitter（跌1.18%）、VMware（跌1.20%）、爱立信（跌1.22%）、Box（跌1.23%）、iRobot（跌1.33%）、SAP（跌1.39%）、思科（跌1.39%）、GoPro（跌1.47%）、Salesforce（跌1.48%）、PayPal（跌1.49%）、Adobe（跌1.75%）、Yelp（跌1.78%）、黑莓（跌1.86%）、索尼（跌1.91%）、英伟达（跌2.09%）、赛门铁克（跌2.31%）、Uber（跌2.47%）、Groupon（跌2.78%）、Fibit（跌2.87%）、AMD（跌3.24%）、惠普公司（跌3.36%）、速汇金（跌10.56%）。

消息人士向CNBC透露，特斯拉正在对位于加州佛蒙特的工厂进行技术改造，为跨界车Model Y和升级版Model S的投产进行准备工作。此举将增加近期特斯拉的成本，不断上升的成本已促使公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)承诺亲自对部分费用进行审核。但是，此举也使得特斯拉能进入销售强劲的美国跨界车市场。由于轿车销售疲软，数年来推动汽车产业增长的一直是跨界车。CNBC刊文称，特斯拉将把Model S和Model X生产线合二为一，据悉特斯拉计划9月份开始生产升级版Model S。第一季度特斯拉裁减了Model S和X生产线部分员工，并缩短了工作时间。受此消息拉动，特斯拉股价出现上涨。星期三常规交易中，特斯拉股价上涨1.16美元，涨幅为0.61%，报收于189.86美元。

Pivotal Research分析师迈克尔·莱文（Michael Levine）星期三将亚马逊股票纳入研究范围，并给出2750美元的目标股价。这一价格比亚马逊星期二1836美元的收盘价高出50%。另外，莱文给出的亚马逊目标股价比2229美元的平均水平也高出23%。星期三常规交易中，亚马逊股价下跌17.24美元，跌幅为0.94%，报收于1819.19美元，盘中曾一度跌至1807.53美元。华尔街一致看多亚马逊。FactSet跟踪的46名分析师对亚马逊股票评级都是“买入”（或相当的评级）。部分分析师看多亚马逊的原因是其广告业务，莱文与他们有所不同，“在网站上投放更多广告，与利用网站拉动Echo等更重要产品的销售之间存在矛盾，后者能进一步增强亚马逊用户体验，给用户带来更多价值。亚马逊介入广告业务已十多年，广告业务没有以更快的速度发展是有原因的。”但他同时预计，亚马逊广告业务营收将由2016年的35亿美元增长至今年的125亿美元，“我们认为广告业务是亚马逊零售业务的补充，而非是一只会下金蛋的鹅”。莱文认为云计算业务和零售业务将是亚马逊股价上涨的动力，“在我们看来，云计算业务盈利能力以及持续颠覆零售业务的能力，是亚马逊增长的动力”。亚马逊云计算业务最近被一名分析师估值逾5000亿美元。