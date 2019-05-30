听宝Aurora评测：打破HiFi迷信，别再相信腿越多跑越快的鬼话

单单元动铁常被视作为甜蜜的陷阱，它结构简单，没有分频和衔接的困扰，但又常常被老烧们诟病上限不足，解析力难以实现满分表现，所以如何解放一单元的全部潜力，让烧级用户也能心悦诚服，才算得上是顶级耳机玩家。

从这个角度来看，不得不说2016年才刚刚入局耳机领域的听宝确实足够大胆，毕竟他们推出的第一款发烧级耳机产品，就正是使用了一单元设计的听宝Aurora（欧若拉）耳机。

我能戴上一整天！

作为自己家族中第一款烧级耳机，听宝倒是没在外观设计上太过于保守，光敏树脂打磨出的透明壳体配合珠贝纹理，颜值方面自然是没的说。同时听宝还表示在外壳材料的选择上，他们使用了德国医用级材料，如此一来便可以更好的配合皮肤敏感的用户，即使长时间佩戴也不会有不适的感觉。

至于线材方面，听宝Aurora则是选择了老烧们钟爱的单晶铜镀银，并且使用8股编织线芯的设计，保证了美观的同时还能一定程度上削减听诊器效应。当然对于热衷于“折腾”的用户，使用了MMCX可换线设计的听宝Aurora也能够让我们有更多的可玩空间。而在线材另一端，则是直接带出一枚3.5mm耳机插头，轻松适配各路播放器。

在周边配置上，听宝Aurora提供了三副不同规格的备用橡胶耳塞以及三副记忆海绵耳塞，当然对于资深玩家来说，大概随便拉开抽屉都能找到几对吧。不过值得一提的是，听宝Aurora收纳盒设计的也相当精致，仿皮质的包层很容易就能勾勒出“高大上”的质感，同时在11*4.5*6cm的体积下，这样的收纳盒日常揣在背包中自然是毫无压力，算是有效的防止了耳机线在口袋中与其它杂物扭打成一团的尴尬。

当然只有颜值还不行，合不合拍只有戴过了才明白。而在佩戴听宝Aurora后便能轻易发觉，听宝打磨出的晶莹壳体并非虚有其表，温润的材质能够很好的与耳廓相贴合，入耳深度恰到好处，看来一单元的设计确实让听宝Aurora在壳体设计上有了更多可操作的发挥空间。同时线材的质感也相当柔软且具亲和力，总之日常佩戴数个小时，不会产生任何疲劳或不适感。

一单元的好声音

在5.8Ω的阻抗（1KHz）下，听宝Aurora可以算得上是一款极易推动的耳机，当然为了能发挥出100%的实力，我们还是使用一台山灵M5s来配合“食用”。只是如同我们前面提到的那样，一单元耳机虽然容易控制但上限极难突破，那么听宝Aurora的实际听感又是如何呢？

我们先来尝试下贝多芬的小提琴协奏曲，实际上在30秒中内，你就能轻易发现听宝Aurora的瞬态表达相当抢眼，抑扬之间的响应甚至有些出乎意料，看来118dB灵敏度确实发挥了举足轻重的作用，同时乐器之间也做到了融洽的交合但又没混于一团，所以听宝Aurora的解析力也值得我们点个赞。

在高频的表现中，听宝Aurora表现的也非常稳定，声音精巧但不尖锐，舒展性和延伸感都表现得相当游刃有余。而在低频处的表现，听宝Aurora无疑是带来了相当的惊喜，厚重的音键瞬间激起我们的精神，尾音的处理也相当细腻，仿佛有种自己的指尖敲击黑白键后传达至全身的颤栗感，要知道多数调教不得当的动铁耳机往往会出现低频过“薄”的感觉，而如若功力不足，又会表现的“用力过猛”，但听宝Aurora完全没有这方面的问题。

我们再以同样带些“古典”味道的平原绫香-《新世界》为例，听宝Aurora在中频的人声处表现的相当温暖，音色干脆且清澈，同时又具有力量感，属于很容易让耳朵爱上的那一卦，同时整体的包围感也做得相当不错，只消一两段便可以让自己沉浸其中，即使长时间欣赏也不会感到疲累。

值得肯定的首作旗舰

总的来说，听宝Aurora是一款能让我们听起来很“舒服”的耳机，三频的表现相当均衡，特别是在低频的处理上可以说超出我们预期。毕竟老一代烧友们都明白，单动铁在低频的处理上如果没有下足功夫，往往会带来一种“敲铁片”的质感，但听宝Aurora对于厚重感的诠释可以说非常到位，你能感受到源源不断的“能量感”，同时也不会给人过分溢出的感觉。

而在高频的表现上，听宝Aurora也带来了相当爽快的感觉，当然中高频一向是动铁耳机的强项，但听宝Aurora的舒展性明显要技高一筹，即使是激昂的弦乐曲，听宝Aurora也表现的游刃有余，再配合透彻的解析力，大编制也能hold的住。

所以就体验来讲，听宝Aurora确实是一副难得的没有弱点的耳塞，可以说已经最大程度的挖掘了一单元动铁的最大潜力，在目前的单单元动铁耳机阵营中，你可能很难找到一副像听宝Aurora一般均衡的对手，能把三频同时稳定在一个优秀的高度，也可以称得上是单单元动铁的巅峰级别表现了。